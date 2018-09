“Una famiglia distrutta” Schianto in autostrada un morto e due bambini gravissimi

caffeinamagazine

(Di giovedì 20 settembre 2018) E’ di une tre feriti, tra cui due, il bilancio del tremendo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 19 settembre fra Piacenza e Castelsangiovanni, lungo l’A21 e che ha coinvolto unadel Torinese. Si tratta dei due nonni, della mamma e di due nipotini che erano tutti a bordo di una Fiat Bravo che, per cause al vaglio della polizia stradale, è uscita di strada all’improvviso, dopo aver perso il controllo, mentre viaggiava in direzione di Castello. L’auto si è ribaltata fuori strada finendo nel fossato a margine della strada. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, due ambulanze della Croce rossa, l’automedica del 118 e tre elicotteri sanitari giunti da Parma, Brescia e Bologna. Sul posto pattuglie della Polizia stradale di Piacenza e di Alessandria per i rilievi. Per il più anziano purtorppo non c’è ...