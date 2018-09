Scarpe al chiodo | Gilardino dice basta con il calcio giocato | inizierà la carriera da

sportfair

(Di giovedì 20 settembre 2018) L’attaccante 36enne ha deciso di ritirarsi, rifiutando le offerte pervenutegli nell’ultimo periodo da squadre di serie C Un altro campione del mondo del 2006addio al, si tratta di Albertoche ha deciso di appendere definitivamente leal. Dopo i sei gol in sedici presenze segnati nella scorsa stagione con la maglia dello Spezie in serie B, l’ex attaccante del Milan ha deciso di rifiutare tutte le offerte pervenutegli negli ultimi giorni da società di serie C, compreso quel Monza prossimo a diventare di proprietà di Silvio Berlusconi.adesso comincerà il corso da allenatore, cominciando un’avventura tutta nuova nella sua.L'articoloalcon illada allenatore SPORTFAIR.