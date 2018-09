Salvini al vertice del Centrodestra | «Migranti? Lunedì il voto sul dl L' Iva? Non

Foa presidente Rai - Commissione di Vigilanza lo ripropone/ Ultime notizie - vertice Salvini-Berlusconi-Meloni : Commissione di Vigilanza Rai, caos per far rivotare Marcello Foa come candidato presidente. Ultime notizie, accordo Forza Italia-Lega, ira Pd con “4 ricorsi pronti”. Venerdì audizione(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:26:00 GMT)

Domani vertice bis Berlusconi-Salvini - con la Meloni - : via libera per Foa alla Rai - intesa sui candidati alle regionali : Si lavora già per le prossime consultazioni, regionali ed europee, dove il presidente di FI vuole portare un centrodestra unito. Unione che potrebbe essere ritrovata a cominciare dal nome di Marcello ...

Probabilmente giovedì il vertice intero centrodestra con Salvini : Roma, 18 set., askanews, - Si terrà 'Probabilmente giovedì' il summit fra tutti i leader del centrodestra, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e gli altri alleati alle elezioni ...

Manovra - vertice Governo : Conte “via rami secchi”/ Salvini-Di Maio - armonia con Tria : “rispetteremo impegni” : Manovra Economica, vertice Governo: Conte-Di Maio-Salvini, "via i rami secchi". armonia con Tria, "tutte le misure del Contratto ma rispetteremo gli impegni". Ecco le novità (Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 09:57:00 GMT)

Centrodestra - Salvini e Berlusconi distanti?/ Ultime notizie - ira del M5s per vertice di Arcore : Centrodestra, Salvini e Berlusconi distanti?/ Ultime notizie, possibili frizioni tra Lega e Forza Italia, mentre c'è da registrare l'ira del M5s per vertice di Arcore(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 09:23:00 GMT)

Salvini sulla manovra : 'Vertice utile. Rispettiamo gli impegni' : Calcolatrice alla mano, la discussione - innanzitutto politica, oltre che economica - è ancora in corso e lo dimostrano le dichiarazioni delle ultime ore. Dopo i paletti incrociati posti su reddito ...

Manovra - Salvini dopo il vertice di governo : «Rispetteremo impegni su tasse - pensioni e reddito» : «Bello e proficuo lavoro», dice il vicepremier Matteo Salvini dopo il vertice di governo sulla Manovra a Palazzo Chigi durato oltre tre ore. Siamo all'opera «per far crescere...

Legge di Bilancio - Salvini : “Vertice utile - manterremo le promesse fatte agli italiani” : "Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana (senza regali alla Renzi) rispettando gli impegni presi con tutti a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro. Gli esperti dei due movimenti sono costantemente al lavoro per recuperare sprechi ma soprattutto per assicurare riforme necessarie e coraggiose", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini al termine del ...

Vertice su manovra - Salvini : "Rispettiamo impegni" : 'Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana , senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro'. ...

Manovra - concluso il vertice. Salvini : 'Proficuo - manteniamo impegni' - : A Palazzo Chigi riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier, il ministro degli Affari Ue Paolo Savona e quello dell'Economia Giovanni Tria. Sulla legge di bilancio 2019 pesano i veti incrociati e le promesse elettorali

Manovra - nuovo vertice. Salvini : "Manterremo gli impegni" : 'Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana, senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di ...

Manovra - Salvini : 'Vertice proficuo - rispetteremo gli impegni presi con tutti' : "Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana , senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro". Lo ...

Vertice sulla Manovra - Salvini : «Lavoro proficuo - rispettiamo gli impegni» : Il vicepremier a margine dell’incontro a Palazzo Chigi per mettere a punto la legge di Bilancio, Ma è scontro nella maggioranza sui fondi per flat tax, pensioni e reddito di cittadinanza

Manovra - Salvini dopo il vertice di governo : «Rispetteremo impegni su tasse - pensioni e reddito» : «Bello e proficuo lavoro», dice il vicepremier Matteo Salvini mentre il vertice di governo sulla Manovra a Palazzo Chigi è ancora in corso. Siamo all'opera «per far...