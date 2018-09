' Obiettivo nuovo ponte in 12 mesi' | Giovanni Castellucci

L' attacco hacker a Rousseau ha raggiunto un nuovo livello. E ora ha un Obiettivo preciso : Dopo 24 ore, preciso nella pubblicazione del suo tweet, l'hacker che in questi giorni sta pubblicando i dati di alcuni dei vertici del Movimento 5 stelle è tornato a pubblicare i numeri di cellulari personali di rappresentanti istituzionali pentastellati. Su Twitter R0gue_0 ha pubblicato il numero del sindaco di Roma Virginia Raggi con un post in cui scrive: "Ho dimenticato le quote rosa. Perciò, a gran richiesta: ...

Obiettivo nuovo ponte entro il 2019 : «Pagherà Autostrade» Segui la diretta tv da Genova : Il sottosegretario: «Chi pagherà il nuovo ponte sarà Società Autostrade, chi lo costruirà lo valuteremo». Il governatore: «Società Autostrade ha parlato di cinque mesi, credo che entro un anno sia possibile»

Genova - Obiettivo nuovo viadotto entro il 2019 «Lo pagherà Autostrade» : Il sottosegretario: «Chi pagherà il nuovo ponte sarà Società Autostrade, chi lo costruirà lo valuteremo». Il governatore: «Società Autostrade ha parlato di cinque mesi, credo che entro un anno sia possibile»

Genova - Obiettivo nuovo viadotto entro il 2019 «Lo pagherà Autostrade» : Il sottosegretario: «Chi pagherà il nuovo ponte sarà Società Autostrade, chi lo costruirà lo valuteremo». Il governatore: «Società Autostrade ha parlato di cinque mesi, credo che entro un anno sia possibile»

Nibali di nuovo in bici - Obiettivo Vuelta : Roma, 11 ago., askanews, - Vincenzo Nibali è tornato in bici a tre settimane dalla caduta sull'Alpe d'Huez al Tour de France cui è seguito l'intervento chirurgico alla decima vertebra toracica. Il ...

Juventus - pronto il nuovo colpo : prossimo Obiettivo Pogba : Il neocampione del mondo non sarebbe più in buoni rapporti con il tecnico José Mourinho e avrebbe chiesto di lasciare il Manchester United , motivo per cui i bianconeri sembrerebbero essere in prima ...

Roma Bailey/ Ultime notizie - nuovo Obiettivo per la fascia sinistra : piace il gioiello giamaicano del Bayer : Roma Bailey. nuovo obiettivo per la fascia sinistra: piace il gioiello giamaicano del Bayer di Leverkusen, under-23 nazionale. Ha 20 anni e costa circa 40 milioni di euro(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 15:21:00 GMT)

Fiorentina - perso Pasalic : ecco il nuovo Obiettivo di Corvino : Fiorentina, Mario Pasalic si appresta a firmare con l’Atalanta, sfuma dunque l’innesto del centrocampista croato: Corvino vaglia le alternative Fiorentina, Mario Pasalic non arriverà. Il calciatore croato è vicinissimo all’accordo con l’Atalanta, dunque non approderà in viola, con il ds Pantaleo Corvino che dovrà virare su un altro obiettivo per il centrocampo. Il nome nuovo è già stato individuato, si tratta di ...

Il nuovo Presidente è Leo Cisotta : "Il nostro Obiettivo è l'innovazione sociale" - 16/07/2018 - : ... con quello delle Istituzioni e delle Imprese, con lo scopo di mettere in contatto chi ha una buona idea per il Paese, con quanti hanno la forza economica, culturale e politica di realizzarla. Il ...