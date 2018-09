dilei

: Letizia di Spagna incanta in blu e batte Meghan Markle e Kate Middleton - dilei_it : Letizia di Spagna incanta in blu e batte Meghan Markle e Kate Middleton - VanityFairIt : Re Felipe VI e Letizia Ortiz sono sempre più uniti - zazoomnews : Letizia di Spagna piace sempre più (e ricorda Meghan Markle) - #Letizia #Spagna #piace #sempre -

(Di giovedì 20 settembre 2018)diè splendida all’inaugurazione della nuova stagione del Teatro regio a Madrid. La Regina indossa un abito-pantalone monospalla, realizzato dallo stilista spagnolo Pedro del Hierro. Il suo look total-blue ricorda molto lo stile diche adora pantaloni e smoking, ma questa volta la moglie di Felipe VI merita il titolo di “più bella del reame”. A 46 anni non conosce rivali esenza riserbo la 37enne Duchessa del Sussex.è estremamente elegante ma non rinuncia a un tocco di sensualità. Complice anche un dress code meno rigido rispetto a quello della Monarchia inglese, l’ex giornalista può mostrare le spalle e la schiena nude senza incorrere in critiche e rimproveri da parte della Corte, anche se non è escluso che sua suocera Sofia di Grecia non le lanci qualche frecciatina. Infatti tra le due donne non corre buon ...