Lazio Luis Alberto e Immobile liquidano l’Apollon

Lazio-Apollon 2-1 - Luis Alberto e Immobile firmano la prima in Europa : ROMA - La cinica Lazio vince di nuovo, per la terza volta consecutiva, con il minimo scarto - stavolta 2-1 - e ottiene i primi tre preziosissimi punti, contro i ciprioti dell'Apollon, nel proprio ...

Europa League 2019 - Lazio-Apollon 2-1. I biancocelesti non brillano - ma ottengono i tre punti con i gol di Luis Alberto e Immobile : Esordio vincente per la Lazio nell’Europa League 2018-2019. Davanti al pubblico dell’Olimpico i biancocelesti riescono a battere 2-1 i ciprioti dell’Apollon Limassol e conquistano tre punti fondamentali in ottica qualificazione nel gruppo H. Una partita in cui la squadra di Simone Inzaghi non ha brillato, ma è riuscita comunque a portare a casa il risultato con le reti di Luis Alberto e Immobile. Nel primo tempo partono forte i biancocelesti con ...

Lazio - Luis Alberto : 'Vittoria importante - ma ora pensiamo all'Apollon' : Gioia social per la vittoria contro l'Empoli. 'Tre punti importantissimi' scrive Lucas Leiva su Instagram dopo 0-1 del Castellani. Un pensiero condiviso da Wallace, che si congratula con la squadra: '...

Lazio - Luis-Correa : c'è traffico in centro : Un duello a colpi di assist e magie. Luis e Joaquín, la battaglia è appena cominciata. Chi sarà più convincente e meriterà, avrà la responsabilità della trequarti, subito dietro Immobile. Luis Alberto ...

Lazio - relax prima dell'Empoli : Inzaghi a Londra - Luis Alberto a Siviglia : 'Sì viaggiare'. Simone Inzaghi a Londra, Luis Alberto e Durmisi a Siviglia. In casa Lazio allenatore e giocatori si godono le ultimi giorni di relax prima dell'Empoli. Domenica prossima al Castellani ...

Lazio-Frosinone 1-0 : Luis Alberto regala il primo successo a Inzaghi : LA CRONACA LE FORMAZIONI LAZIO, 3-5-1-1,: Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Basta, Caceres,...

Serie A LIVE Lazio 1 vs Frosinone 0 - 2T - : la sblocca Luis Alberto : Frosinone impegnato in trasferta all'Olimpico contro la Lazio per la terza giornata di Serie A. PRIMO TEMPO Calcio d'inizio dato dalla Lazio. 1 Ottima percussione centrale di Perica , foto a sx, che ...

CRONACA LIVE Lazio-Frosinone 1-0 : entra Badelj per Luis Alberto - FOTO - : LA CRONACA DELLA PARTITA IL SECONDO TEMPO 90 Luis Alberto lascia il posto a Badelj; 84 Esce anche Ciro Immobile: al suo posto entra Caicedo. 82 Primo cambio per Inzaghi: esce Milinkovic per Murgia. ...

Lazio - arriva il Frosinone : fari puntati su Milinkovic e Luis Alberto : Inzaghi insiste e non cambia. Con il Frosinone, il tecnico si affiderà agli stessi uomini di Torino, confermando Wallace in difesa e dando ancora fiducia a Milinkovic e Luis Alberto. Da questi due, il ...

Lazio - Wallace : 'Conserverò la maglia di CR7'. Luis Alberto : 'Con il lavoro tutto arriverà' : 'Wally il muro'. E' stato soprannominato così, Fortuna Wallace, dopo Juventus-Lazio. Il motivo? Il brasiliano ha fermato Cristiano Ronaldo alla prima partita all'Allianz Stadium. Con l'infortunio di ...