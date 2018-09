Dopo 60 anni riapriranno le case chiuse? 

Maria Elena Boschi : "Ho spento per la prima volta il cellulare Dopo 4 anni. Renzi? Non ha tutte le colpe per la sconfitta del Pd" : Ha spento per la prima volta il cellulare, dopo quattro anni, il primo giugno. Maria Elena Boschi, deputata, uno dei volti più noti del Pd, ricomincia da capo, da se stessa. Al Corriere della Sera ha ammesso di amare le "montagne russe" della sua vita e ha anche sottolineato le colpe del Pd ("Non ha sbagliato solo Renzi"). Il suo pronostico per il futuro è chiaro: "Il governo non durerà cinque anni, ma non romperanno per ...

Polo - Europei 2018 nel Chianti : l’Italia va a caccia del titolo Dopo 13 anni! Le azzurre cercano la conferma : Ormai è tutto pronto al Polo Club di Villa a Sesta, nel cuore della zona del Chianti (Siena), per gli Europei 2018 di Polo che si disputeranno dal 20 al 30 settembre. La ribattezzata Quantocoin Cup assegnerà i titoli sia nella tradizionale competizione mista (uomini e donne gareggiano insieme come in tutte le altre discipline equestri) sia al femminile (torneo alla sua seconda edizione contro le 14 del principale e riservato esclusivamente al ...

La nuova vita di Boschi : «Il 1° giugno ho spento il cellulare per la prima volta Dopo quattro anni» : L’ex politica più potente d’Italia, oggi deputata, ricomincia da capo. Ha spento il cellulare il 1° giugno dopo più di quattro anni, ammette le colpe del Pd («Non ha sbagliato solo Renzi») e pronostica: «Il governo non durerà cinque anni, ma non romperanno per scelta politica: i 5 Stelle sono affetti da sindrome di Stoccolma di fronte a Salvini»

Divorzio con Coli : lascia il Milan Dopo 19 anni : Un punto di riferimento, come scrive oggi il Corriere dello Sport, per tanti colleghi e abile anche nei rapporti comunicativi con l'UEFA e le altre istituzioni calcistiche. Il rinnovamento in casa ...

Ultimo tour per i Kiss : l'addio alle scene Dopo 45 anni : L'annuncio ufficiale è arrivato sui canali social della band durante la notte italiana: i Kiss tornano in tour, per un addio trionfale alle scene dopo 45 anni di carriera. La notizia circolava da ...

Emanuela Folliero si sposa : «Giuseppe mi ha fatto la proposta Dopo nove anni» : Emanuela Folliero si sposa: ad annunciarlo è lei stessa, rivelando l'imminente data delle nozze con il suo compagno, Giuseppe Oriccio. «dopo nove anni insieme, lui mi ha fatto...

Rocco Schiavone 2/ Anticipazioni seconda serie : quando inizia? Il vicequestore 2 anni Dopo... : Rocco Schiavone 2 tornerà su Rai 1 a partire dal prossimo ottobre. Nella nuova stagione, il vicequestore interpretato da Marco Giallini dovrà farei conti con il... (Anticipazioni)(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 22:50:00 GMT)

Loredana Bertè - nuovo album Dopo 13 anni : ANSA, - ROMA, 19 SET - Loredana Bertè è stata l'assoluta protagonista dell'estate 2018 grazie a Non ti dico No,, il brano con i Boomdabash,, per settimane al vertice della classifica dei brani più ...

Emanuela Folliero : ‘Dopo nove anni mi sposo’ : “Dopo nove anni insieme, Giuseppe (Oricci, ndr) mi ha fatto la proposta e il prossimo 26 settembre ci sposiamo”. Una raggiante Emanuela Folliero fa il grande annuncio direttamente dalle pagine del settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 19 settembre. La proposta A proposito del loro primo incontro la Folliero rivela: “Quando ho conosciuto Giuseppe ero single da più di un anno e appena l’ho visto mi è piaciuto ...

Abusava di bimbe e le vendeva ad altri pedofili - fermato solo Dopo 40 anni : L'uomo, oggi 60enne, avrebbe continuato ad abusare di bimbe e ragazzine nonostante diverse denunce da parte di alcune delle vittime. Condannato ora da un tribunale scozzese per sei casi accertati, è accusato di essere stato anche al centro di un giro di pedofili a cui vendeva le minori dopo averne abusato.Continua a leggere

La Champions torna sulla Rai Dopo sei anni : si parte con Real Madrid-Roma : torna in Rai la Champions League: stasera su Rai1 andrà in onda, dal Santiago Bernabeu di Madrid, Real-Roma. L'articolo La Champions torna sulla Rai dopo sei anni: si parte con Real Madrid-Roma è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Torna PlayStation 1! Dopo 25 anni Sony rimette sul mercato la console più famosa al mondo : 25 anni fa l'iconica PlayStation 1 veniva lanciata sul mercato. Sony ne celebra l'anniversario con una versione minisize e 20 storici giochi