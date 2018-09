Così Inge Feltrinelli ha sposato e salvato un’idea di editoria

Inge Feltrinelli : «Io - che ho avuto una vita Così bella» : Inge Feltrinelli e Marta MarzottoInge Feltrinelli con Gillo DorflesInge Feltrinelli con Elio Fiorucci e Luciano BenettonInge FeltrinelliNon importa quanti fiori, collane e riccioli portasse, il dettaglio più sfacciato di Inge Feltrinelli era un lampo negli occhi con il quale illuminava i posti e le persone. La prova tangibile che la bellezza se ne frega del tempo. La vedevo alle manifestazioni dei libri, dove arrivava anticipata dai bisbiglii ...

Uccide i fratellini e stringe un gattino Così forte che “gli organi esplodono fuori dalla pelle” : Un duplice omicidio che ha letteralmente sconcertato l'America quello di cui è accusato un 13enne dell'Indiana. Il giovanissimo ha riferito di essere stato "aiutato da un angelo" nell'Uccidere i due fratellini di 11 e 23 mesi, soffocandoli con una coperta.Continua a leggere

Alluvione Livorno - l’inchiesta verso la svolta : dall’urbanistica ai soccorsi - Così la superperizia degli ingegneri sarà decisiva : Il procuratore di Livorno Ettore Squillace Greco La svolta potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Dalla Procura di Livorno non filtra una voce sull’inchiesta sull’Alluvione del 2017, se non che “sarà chiusa presto”. Nient’altro: il resto è rigorosamente “top secret”. Ad esempio la super consulenza di centinaia di pagine depositata prima delle vacanze estive e che si concentra sulla parte urbanistica ed edilizia. Negli ultimi dodici mesi ...

Motogp - Rossi non stringe la mano a Marquez Pace Io sto bene Così : Il campione del mondo in carica poi si è espresso sulla battaglia in casa Ducati tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, suoi rivali principali nelle ultime gare. 'Credo sia dovuta principalmente al ...

Così Schnabel dipinge un Van Gogh lucido ma affamato di eternità : Ci vuole coraggio e tanta ambizione per portare ancora una volta al cinema la storia di Vincent Van Gogh dopo i film, tra gli altri, di Vincent Minnelli, Robert Altman e Maurice Pialat. Ma Julian Schnabel, il cui ego è grande come le tele che l'hanno reso celebre, da pittore ama confrontarsi con i suoi colleghi grandi e più piccoli.Ha iniziato al cinema nel 1996 con Basquiat e ora torna sul grande schermo, e applaudissimo in concorso al festival ...

Dal Laos alla Serbia : Così la Via della Seta sta spingendo la colonizzazione cinese : Pechino presta miliardi a Paesi in difficoltà per realizzare infrastrutture. Anche la Turchia in crisi è tentata dall'alleanza col gigante asiatico Pochi resistono, perché la tentazione è forte. ...

Luci spente a Fontana di Trevi e al Colosseo : Così Roma si stringe intorno a Genova : Annullati gli spettacoli di domani sera sia al Colosseo che al Foro di Augusto e al Foro di Cesare. In segno di lutto per le vittime del crollo del Ponte Morandi e di rispetto nei confronti delle ...

[L'inchiesta esclusiva] "I cavi in acciaio hanno ceduto - Così è crollato il ponte Morandi". La rivelazione dell'ingegnere che ha lavorato ... : Sono stati quasi sicuramente i cavi multipli in acciaio a cedere e a far crollare il viadotto Morandi, lo rivela a Tiscalinews un ingegnere che per anni in passato ha lavorato alla manutenzione di ...