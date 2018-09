Vicenza | Raccattapalle minorenni in shorts | Si vede tutto | fate pena

leggo

(Di mercoledì 19 settembre 2018)e in, è polemica sulledel. Fa discutere la scelta del patron del club Renzo Rosso, proprietario del marchio Diesel, di sostituire a bordo campo i giovani calciatori con delle pallavoliste tra i 15 e i 16 anni. Sui social si sono scagliati immediatamente contro la società vicentina. La compagine biancorossa, passata nelle mani dell’imprenditore Renzo Rosso durante l’estate, ha dato il benvenuto alla nuova stagione di Lega Pro facendo scendere in campo un gruppo diin «».in gonnella, anzi in: l'idea di sostituire i giovani giocatori delle giovanili - che da che mondo è mondo sono loro i- con una dozzina di ragazzine di 15-16 anni, modello cheerleader, ha fatto discutere a, in occasione del debutto in Serie C del nuovo club biancorosso contro il Giana Erminio. Le ragazzine, chiamate 'Girl', sono le atlete della squadra under 16 dell'Antheadi volley femminile: la scelta del nuovo L.R., guidato da Renzo Rosso (imprenditore della Diesel, all'esordio da patron) non era stata annunciata, dunque ha suscitato curiosità e anche molte polemiche.