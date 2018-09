Prima puntata Temptation Vip | si potrà rivedere su MediasetPlay e La 5

Blastingnews

: Ottima prima puntata. Montaggio come sempre perfetto. Simona Ventura in pochi minuti ha asfaltato Filippo. Personag… - trash_italiano : Ottima prima puntata. Montaggio come sempre perfetto. Simona Ventura in pochi minuti ha asfaltato Filippo. Personag… - lodocomello : Grazie a tutti voi che avete ascoltato oggi la prima puntata di #AMeMiPiace su @Radio105!!! Ci siamo divertiti, emo… - chetempochefa : Ora possiamo annunciarvelo! Ospite della prima puntata di #chetempochefa... la bandiera della Roma: Francesco… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) L'ansia per il ritorno in tv dell'isola delle tentazioni è terminata. Ieri sera, 18 settembre, su Canale 5 è andato infatti in onda il primo appuntamento diIsland Vip, il nuovo format televisivo con al timone Simona Ventura. L'ex di Bettarini ha ricevuto l'incarico di condurre un programma di successo, almeno nel formato 'standard', ben integrato fra quelli targati Maria De Filippi. Il debutto dello show con protagonisti i vip della televisione è andato in onda maessere rivisto in replica in streaming online. ReplicaIsland con Simona Ventura inserata Per chi si fosse perso ladiIsland Vip del 18 settembre c'è la possibilità di rivederlo in streaming direttamente dalla piattaforma, disponibile sia online che nella versione scaricabile gratuitamente da smartphone o tablet di qualsiasi genere. Non finisce qua, ...