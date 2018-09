' Padre Pio mi ha insegnato a leggere nell' animo' | lo ha detto il premier Conte

La tv si affida a Padre Pio : Vespa intervista il premier Conte sul santo - Canale 5 ne ricorda "Gli anni felici" : Bruno Vespa dedica la puntata di Porta a Porta di stasera, 19 settembre, a Padre Pio e intervista per l'occasione il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, cresciuto a San Giovanni Rotondo e atteso per le celebrazioni in onore del santo che si terranno in questi giorni. A dir poco interessante la scelta di Vespa per la prima ospitata del premier Conte a Porta a Porta dalla sua nomina: per accoglierlo nella terza Camera della tv italiana ...

DANILO BRUGIA E ALESSIA IZZO A POMERIGGIO 5/ A ottobre nascerà Lorenzo : "Sono devoto a Padre Pio" : DANILO BRUGIA ospite con la fidanzata ALESSIA IZZO (figlia del più celebre Biagio IZZO) durante POMERIGGIO 5 con Barbara d’Urso, la coppia aspetta un figlio.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:26:00 GMT)

Quanto è difficile e divertente diventare Padre. Su Infinity arriva Champions : Le puntate di Champions insegnano che la paternità sfugge a ogni interpretazione o classificazione. Lo sa bene Vince Cook, un uomo di bell’aspetto, superficiale come pochi al mondo, che si ritrova all’improvviso a rimodulare la propria vita quando scopre di essere padre. Ciò accade perché una vecchia fiamma del liceo, Priya, gli presenta il conto: un figlio quindicenne, le responsabilità genitoriali e la fine di una quotidianità contraddistinta ...

'Piove' cocaina - in manette Padre e figlia : Roma, 4 ago., AdnKronos, - Era prevedibile che tentassero di disfarsi delle numerose dosi di cocaina che avevano in casa, gettandole nel water, così i carabinieri di Tor Bella Monaca, che oramai ...

Il saio delle stimmate di Padre Pio ad Assisi e La Verna : "L' accoglienza di Assisi è stata calorosa e molto partecipata ". Stefano Campanella, portavoce dei frati cappuccini di san Giovanni Rotondo, racconta all'Adnkronos dell'arrivo dell'abito di Padre Pio ...

Una salernitana nel cast del musical dedicato a Padre Pio : Si chiama Francesca Sorriento ed è entrata nel cast dello spettacolo 'Actor Dei', dedicato al santo di Pietrelcina, che si appresta a girare tutta l'Italia. Il musical ripercorre le tappe terrene di ...

VISITABILE FINO AL 31 LUGLIO LA MOSTRA "LA GRANDE LUCE Padre Pio TRA SCIENZA E FEDE" - ORGANIZZAZIONE COSTRETTA AD ANTICIPARE LA CHIUSURA : ... la produzione ha deciso autonomamente di ANTICIPARE al prossimo 31 LUGLIO la CHIUSURA della MOSTRA 'La GRANDE LUCE PADRE Pio tra SCIENZA e Fede', fissata come annunciato in precedenza il 31 dicembre ...

Monreale. La mostra di Padre Pio si rivela un flop economico. Pochi visitatori. Chiusura anticipata al 31 luglio : E così gli organizzatori della mostra 'La Grande luce Padre Pio tra Scienza e Fede", inaugurata il 30 giugno, hanno deciso di chiudere anticipatamente l'esposizione delle reliquie del famoso santo di ...

Una Voce per Padre Pio 2018 stasera in seconda serata su Rai1. Gli ospiti : Tiberio Timperi Alessandro Greco perde anche Una Voce per Padre Pio. Dopo la chiusura di Zero e Lode, il conduttore tarantino, fervente cattolico, deve rinunciare anche all’evento benefico di Rai1 che l’aveva visto protagonista nelle ultime due edizioni. Il programma, giunto alla diciannovesima stagione, andrà in onda stasera, retrocesso in seconda serata. A condurre, dal sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia di Pietrelcina (BN), ...

TIBERIO TIMPERI / "Ho piena consapevolezza della serata dedicata al santo" (Una voce per Padre Pio) : TIBERIO TIMPERI conduce "Una vita per padre Pio" da Pietralcina: gli ospiti della serata a partire da Al Bano Carrisi ed Ivana Spagna. La prossima guida de "La vita in diretta".(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 14:29:00 GMT)

Francesco Testi/ La depressione - la fede e la devozione al Santo Frate (Una voce per Padre Pio) : L'attore Francesco Testi, insieme a Veronica Mazza, darà voce agli scritti di Padre Pio durante la serata "Una voce per Padre Pio", in onda in seconda serata su Rai 1.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:10:00 GMT)