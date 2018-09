Nintendo Switch Online debutta con l' aggiornamento firmware 6 0

Tutte le novità in arrivo per Nintendo Switch - : Debutterà il 19 settembre , quindi tra pochissimo!, e permetterà ai giocatori Switch di affrontare avversari in tutto il mondo - ci sarà anche una App per smartphone di supporto e che vi permetterà ...

Nintendo Switch Online : come funziona la piattaforma di giochi in rete : Da domani, 19 settembre, in Italia per giocare Online con Nintendo Switch sarà necessario abbonarsi a un servizio dal costo di 19,99 euro all’anno chiamato Nintendo Switch Online, che non sarà una semplice “tassa”. L’obiettivo sarà anche quello di rendere disponibili una serie di giochi classici della casa nipponica così come promuovere più cooperazione e competizione tra gli oltre 20 milioni di utenti. come funziona e cosa c’è da sapere ...

Come funziona Nintendo Switch Online - data di uscita e prezzo : Un piccolo capitolo della storia di Nintendo sta per finire: l’arrivo del nuovo Nintendo Switch Online costringerà gli utenti a pagare un abbonamento per poter giocare Online. Dopo anni in cui ha sempre assicurato ai propri fan esperienze Online gratuite, anche la casa giapponese deve arrendersi al nuovo trend consolidato nel mondo del gaming e affiancare PlayStation (con il Network) e Xbox (Xbox Live) con il format in abbonamento. ...

Annunciato un nuovo bundle Nintendo Switch contenente alcuni oggetti speciali di Fortnite : I fan del gioco di successo Fortnite che desiderano giocare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo stanno per ricevere una sorpresa. Il 5 ottobre arriverà nei negozi un nuovo bundle Nintendo Switch contenente oggetti speciali del gioco. Il set include una console Nintendo Switch, 1.000 V-Buck (la valuta ufficiale di Fortnite) e il Pacchetto Doppia Elica - che consiste in un Costume esclusivo, un Dorso Decorativo, un Deltaplano e un Piccone. I ...

Nintendo Switch Online : sarà possibile pagare con i punti d'oro di Mynintendo : Il servizio Online per Nintendo Switch è dietro l'angolo e in questi giorni emergono nuovi dettagli in merito. Come riporta Techradar sarà possibile acquistare l'abbonamento anche utilizzando i punti d'oro di MyNintendo.Ma di che cosa si tratta? Essi sono stati introdotti all'inizio dell'anno, e vengono guadagnati ogni qualvolta acquistiamo o scarichiamo un nuovo gioco per Nintendo Switch. Per la precisione, ne guadagniamo fino al 5% della spesa ...

Gli evidenti limiti di Nintendo Switch Online - editoriale : Siamo tutti pirati fino a prova contraria per Nintendo. E tale prova è un check-in settimanale: se l'utente non si connette a internet almeno una volta ogni 7 giorni, Nintendo blocca l'accesso ai giochi NES garantiti ogni mese a tutti gli abbonati (a pagamento, quindi) al servizio Nintendo Switch Online. Una delle tipiche mosse dell'azienda, che spesso devia dal buon senso pur di combattere a tutti i costi la pirateria, anche se ciò significa ...

Killer7 su Nintendo Switch? Dipenderà dal successo del gioco in versione PC : Killer7 ha debuttato per la prima volta, per quanto riguarda piattaforme Nintendo, su GameCube nel 2005. A distanza di molti anni, il titolo sta per tornare con una nuova versione, anche se al momento solo su Steam. Il gioco, infatti, dovrebbe arrivare su PC nel corso dell'autunno.Come riporta Nintendoeverything, nessun annuncio è stato fatto, ma Killer7 potrebbe approdare anche su Switch. Il director Suda51 ha dichiarato in un'intervista con ...

The Escapists : Complete Edition arriva questo mese su Nintendo Switch : Come segnalato da MyNintendonews, Team 17 e Moldy Toof Studios hanno annunciato che The Escapists: Complete Edition arriverà su Nintendo Switch questo mese. Il gioco sarà disponibile sull'eShop completo di tutti gli extra aggiuntivi il prossimo 25 settembre."In uscita il 25 settembre, The Escapists: Complete Edition è la versione più ricca di sempre del gioco e include tutte le prigioni del titolo originale più nove mappe bonus".Scappare non ...

In futuro potrebbero arrivare anche controller SNES per Nintendo Switch? : Con l'ultimo Nintendo Direct la grande N ha confermato l'arrivo di nuovi controller del NES realizzati appositamente per essere compatibili con Nintendo Switch, riporta Kotaku.Come sapete infatti chi si abbonerà a Nintendo Switch Online potrà infatti beneficiare anche di un interessante catalogo di titoli per NES con l'aggiunta di interessanti funzioni online, ma secondo alcuni dataminer che hanno scandagliato il firmware 6.0 della console, ...

Fortnite su Switch : non sarà necessario l'abbonamento a Nintendo Switch Online per giocare : Come sappiamo Nintendo sta per lanciare il suo servizio Online a pagamento proprio per Switch la prossima settimana, e se da una parte questo abbonamento, tra le altre cose, sarà necessario per giocare al comparto Online di alcuni titoli per la piattaforma, gli appassionati del battle royale di Epic saranno felici di sapere che non sarà necessario alcuna sottoscrizione all'abbonamento per continuare a giocare a Fortnite su Nintendo Switch.Nelle ...

Zoids Wild : pubblicato il primo screenshot del nuovo gioco per Nintendo Switch : Zoids Wild è stato annunciato lo scorso febbraio dalla Takara Tomy, il gioco si ispira all'omonima serie animata ed è atteso per il lancio su Nintendo Switch per il periodo invernale, riporta Gematsu.Il progetto sembrava essere dimenticato quando nel magazine giapponese CoroCoro Comic è stata confermata la volontà di pubblicare il titolo entro il 2018, in Giappone.Ora lo sviluppatore ha anche pubblicato la prima immagine di gioco, dalla quale ...

Cities : Skylines è disponibile su Nintendo Switch : Civilization 6 non è il solo titolo popolare su PC in arrivo su Nintendo Switch. Anche il famoso gestionale Cities: Skylines è in arrivo sull'ibrida Nintendo, anzi per la verità è già arrivato ed è da oggi disponibile.Come riporta Gamingbolt, questa versione di Cities: Skylines include al suo interno tutte le espansioni precedentemente pubblicate, se dal lato delle meccaniche parliamo di un gameplay consolidato e molto divertente, viene però da ...