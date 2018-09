Rebibbia | non esistono schemi per giudicare una detenuta che tenta di uccidere suo figlio

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 settembre 2018) Mentre scriviamo la tragedia si è consumata da poco. Quasi nulla è chiaro. Tanto meno la fine, quel che tutti vorremmo sapere: ce la farà illetto di due anni a sopravvivere? Per il fratellino di quattro mesi, purtroppo, non c’è più nulla da fare. Una donna di nazionalità tedesca,nel carcere femminile dia Roma, avrebbe scaraventato i suoi due figli dalle scale del reparto nido dell’istituto dove loro vivevano con lei. Sono 62 i bambini sotto i tre anni che in Italia abitano in una cella assieme alla loro madre. Tra questi, 16 stavano acon le loro 13 mamme. Ancora quasi nulla è chiaro della tragedia di. Non è chiaro se la donna soffrisse di disturbi mentali, non è chiaro il motivo della disperazione che l’ha portata a un gesto irreparabile che toglie il fiato. Per noi che frequentiamo quel carcere con continuità c’è solo lo sgomento ...