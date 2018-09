PRETE ITALIANO RAPITO IN NIGER | “IN MANO A JIHADISTI” Ultime notizie | i dettagli del

Il PRETE ITALIANO rapito in Niger e l'incontro Orban-Putin : Stop alla candidatura olimpica di Torino, Milano e Cortina. Lo ha detto il sottosegretario a Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, e quello della Lombardia, Attilio Fontana, hanno subito proposto una nuova candidatura: quella di Milano e Cortina. “Se le due regioni

Niger : PRETE ITALIANO rapito - chi è Padre Pierluigi Maccalli : 11.25 - Il prete italiano rapito in Niger è Padre Pierluigi Maccalli, originario di Crema e già missionario in Costa d’Avorio. Il religioso è scomparso la scorsa notte dalla parrocchia di Bomoanga, diocesi di Niamey, come spiega l’agenzia vaticana Fides. Il rapimento è avvenuto a una settimana dal rientro di Padre Pierluigi Macalli in Africa, dopo un periodo di riposo in Italia.Il sacerdote rapito fa parte della Società delle Missioni ...

Niger - PRETE italiano rapito «Sono stati i terroristi»|Video : Padre Pierluigi Maccalli portato via lunedì notte da presunti jihadisti: la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per sequestro a scopo di terrorismo

Niger - PRETE italiano rapito «Sono stati i terroristi» : Ieri notte Padre Pierluigi Maccalli è stato portato via «da presunti jahadisti attivi nella zona». L’allarme è stato lanciato dall’agenzia Fides, informata da padre Mauro Armanino

Napoli - De Magistris dà l'interPRETE al consigliere immigrato che non parla l'italiano : Viraj Prasanna Mihindukulasuriya era già finito nella bufera dopo che Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook aveva condiviso un video in cui mostrava tutte le sue lacune in merito alla lingua italiana. "Meraviglie del multiculturalismo - aveva scritto la leader di Fratelli d"Italia - Il primo consigliere extracomunitario al Comune di Napoli non parla italiano. Un ottimo requisito per partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Vabbè".Il ...

