Champions | l' Inter batte il Tottenham in rimonta

Champions League - Inter-Tottenham 2-1 : 20.54 Spalletti cercava la svolta e la svolta seppur sofferta, arriva: al Meazza, nel debutto Champions, l'Inter 'ribalta' il Tottenham all'ultimo respiro (2-1). Primo tempo senza una vera palla-gol ma giocato meglio dagli inglesi,pericolosi con Eriksen (punizione) e due volte con il bomber Harry Kane. L'equilibrio si rompe al 53':Spurs avanti con il destro di Eriksen sporcato da Miranda.Risponde Perisic: Vorm attento. Handanovic salva su ...

Mauro Icardi segna un gol fantastico al suo esordio in Champions League riportando l'Inter in linea di galleggiamento nella gara contro il Tottenham.

Inter vittoriosa contro il Tottenham alla prima in Champions League, capitan Icardi e Vecino hanno fatto impazzire San Siro. Il capitano ha mandato in visibilio San Siro, una bolgia questa sera durante la gara contro il Tottenham.

Champions League : Inter Tottenham 0-1 LIVE : In campo Inter-Tottenham 0-1 LIVE e Barcellona-PSV 1-0 , Messi, CRONACA LIVE Eriksen, Tottenham in vantaggio al 53' Inter-Tottenham 0-0 fine pt: ritmi alti a 'San Siro', Inter dinamica e propositiva. Tottenham sfiora il vantaggio con Harry Kane San Siro in festa,...

Inter - l'attesa è finita. La festa per il ritorno in Champions : Dopo 6 lunghi anni i nerazzurri tornano a sentire la musichetta della Champions. Grandissima risposta dei tifosi: nonostante un avvio incerto in campionato nessuno ha voluto mancare alla festa

Inter - Zanetti : 'Questi ragazzi volevano la Champions - Tottenham avversario ideale' : Javier Zanetti , vicepresidente dell' Inter , ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Tottenham: ' Questi ragazzi hanno voluto tornare in Champions League e l'hanno dimostrato fino all'ultimo secondo della gara con la Lazio . Ora ci ...

Inter in Champions dopo 2.381 giorni : ANSA, - MILANO, 18 SET - dopo 2.381 giorni, l'Inter torna in Champions. Contro il Tottenham sono attesi circa 65 mila spettatori a San Siro, con una coreografia ad hoc preparata dalla curva Nord, per ...

Inter-Tottenham - l’emozione di Icardi all’esordio in Champions League : “aspettavo questo momento da tempo” : Icardi parla prima della partita di Champions League contro il Tottenham, l’attaccante dell’Inter è all’esordio nella competizione europea L’Inter dopo sei anni torna in Champions League e lo fa contro il Tottenham a San Siro. Per i nerazzurri sarà importante partire bene per aumentare il livello di autostima in vista dei prossimi match della fase a gironi della competizione europea. A parlare nel pre-partita il ...

L'ultima volta dell'Inter in Champions League era tutto un altro mondo : Otto anni sono passati dalL'ultima partecipazione dell'Inter alla Champions League. Era il 14 settembre 2011 quando alla prima uscita ufficiale la squadra, allora guidata da Gian Piero Gasperini, perse a San Siro contro i turchi del Trabzonspor. Per il tecnico ora all'Atalanta la vita in nerazzurro