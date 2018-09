Accordo Lega-Procura sui 49 milioni della Lega | via al piano di rientro dei fondi

Fondi Lega - Accordo con i pm : via 600mila euro l’anno | Il conto sarà saldato del 2098 : La soluzione, concordata con la procura di Genova, consente al partito di sopravvivere e di pagare gli stipendi dei dipendenti nonostante la restituzione dei 49 milioni di euro . Il Carroccio intanto, ha depositato il ricorso in Cassazione.

