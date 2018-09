Giuseppe Conte | verso la crisi | ' Vado avanti da solo' La sfida a Luigi Di Maio e Matteo

Giulio Tremonti : 'La differenza tra me e Giuseppe Conte : io discutevo in anticipo i provvedimenti' : Giulio Tremonti ribatte nero su bianco ad Antonio Polito che sul Corriere della Sera ha scritto: 'Un tempo il ministro Tremonti divenne famoso per portare i suoi provvedimenti in Consiglio in una ...

Scuola - premier Giuseppe Conte : ‘Rispettate gli insegnanti’ : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto all’inaugurazione della Scuola ‘Tacchi Venturi’ di San Severino Marche: durante la sua visita, ha avuto modo di parlare con gli alunni dell’istituto. Come riportato dal portale ‘Rai News‘, il premier ha parlato dell’importanza della Scuola e del ruolo degli insegnanti. “Sapete anche io ero insegnante, ora mi hanno detto che non lo posso fare più, ma io avevo ...

Migranti - Giuseppe Conte : 'Non possiamo accoglierli tutti' (VIDEO) : Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha affermato con una totale schiettezza che l'Italia non si può permettere di accogliere tutti i Migranti. L'affermazione è stata registrata nel corso del 51mo incontro nazionale di Studi dell'Acli. Conto ha riferito che accogliere tutti i Migranti indiscriminatamente non risolverebbe la problematica dell'immigrazione [VIDEO] poiché l'Italia, secondo il premier, non può assicurare a tutti le dovute cure ...

Migranti - il premier Giuseppe Conte : “Non possiamo accoglierli tutti” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dice no all'accoglienza indiscriminata dei Migranti: "Con l'accoglienza indiscriminata non possiamo risolvere il problema dell'immigrazione, perché noi possiamo assicurare il soccorso, ma non possiamo offrire l'accoglienza indiscriminata. Chi ha diritto deve poter processare domanda di asilo ma in una prospettiva di gestione dei flussi, chi viene deve potersi integrare".Continua a leggere

(VIDEO) Il premier Giuseppe Conte contro il sindaco di Palermo Leoluca Orlando : Il premier Conte va pesante sul sindaco di Palermo Leoluca Orlando Il premier giunge a Palermo, nella scuola di Puglisi (Leggi l’articolo), ma la sua presenza non viene considerata dal sindaco di Palermo, che diserta e non si presenta in segno di protesta. Conte non la prende benissimo e lo dice apertamente ai presenti e spiegando alcuni aneddoti contro il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando Il premier #Conte a #Palermo, il sindaco ...

Giuseppe Conte giunge a Palermo ma il sindaco Orlando e Musumeci disertano : sindaco assente alla cerimonia con il presidente del Consiglio. Il governatore invitato solo dal preside: delega Lagalla a partecipare. Lorefice: “In memoria dei martiri serve un’Italia accogliente” Le maggiori cariche istituzionali siciliane disertano a sorpresa la prima visita del premier Giuseppe Conte nell’Isola. Un caso che esplode nel giorno dell’inaugurazione, da parte del premier, dell’anno scolastico ...

Giuseppe Conte va a Palermo - è scontro con il sindaco Orlando che non lo accoglie per protesta : Un'assenza motivata con un'aperta polemica nei confronti del Governo. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha deciso di non accogliere il premier Giuseppe Conte alla scuola don Puglisi di Brancaccio. "Il Governo stanotte taglia 16 milioni per scuole e legalità - dice primo cittadino palermitano - e da Conte oggi arrivano parole vuote di significato". Orlando fa riferimento soprattutto ai tagli previsti per il quartiere Brancaccio.Non ci ...

Fratelli Di Crozza - nuova anticipazione : Maurizio Crozza è il Premier Giuseppe Conte (VIDEO) : Il ritorno sul NOVE è previsto per il 28 Settembre, ma prima di prendere di nuovo le redini del suo Fratelli Di Crozza sul piccolo schermo Maurizio Crozza sta svelando le sue carte, presentando nuovi e vecchi personaggi. Dopo il Ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli e il ritorno del Ministro degli Interni Matteo Salvini è il turno della terza "maschera" interpretata dal comico ligure: nientemeno che il Presidente del Consiglio dei ...

Giovanni Tria - la telefonata a Giuseppe Conte : 'Basta attacchi o lascio' : 'Presidente, se il problema sono io, allora vorrei fosse chiaro che sono pronto a fare un passo indietro anche subito'. All'ora di pranzo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria , sotto pressione per la levata di scudi del Movimento 5 stelle sul reddito di cittadinanza, ha chiamato il premier Giuseppe Conte , come riporta La Stampa in un retroscena. Un ...

Gianni Scotto scrive a Giuseppe Conte : L'attuale ministro degli Interni sembra dettare le priorità nel campo della politica internazionale, dei rapporti con i partner europei, della Difesa e finanche dei Trasporti. Alcune sue azioni, tra ...

Giuseppe Conte : "Rinuncio al concorso alla Sapienza" : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, questa sera, poco dopo le ore 19, ha annunciato in diretta su Facebook che rinuncerà al concorso alla Sapienza di Roma, di cui si è parlato tanto in questi giorni e su cui oggi Politico aveva fatto uno "scoop" dicendo che il Premier era ancora in gara. Conte ha voluto spiegare che rinuncia per pura "sensibilità personale", poiché non c'è alcun conflitto di interessi. Ecco che cosa ha detto ...

Giuseppe Conte ha detto nuovamente che si ritirerà dal concorso per un posto da professore a Roma : Lo aveva già detto pochi giorni fa, ma ieri Politico ha scoperto che Conte aveva solo chiesto il rinvio di una prova di selezione The post Giuseppe Conte ha detto nuovamente che si ritirerà dal concorso per un posto da professore a Roma appeared first on Il Post.

Giuseppe Conte fa il Don Chisciotte : Insomma Conte, in Cina, Don Chisciotte lo interpreta sul serio, e lo sa bene anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che durante il suo viaggio in Cina di qualche giorno fa ha avuto occasione, ...

Giuseppe Conte - Paolo Becchi e il tragico sospetto sul premier : o sta frenando o ci sta fregando : Quando si perde la sovranità monetaria, inutile negarlo, si perde anche la libertà di poter fare determinate affermazioni soprattutto in materia di politica economica e monetaria. Per questo comprendiamo l' attuale strategia comunicativa del governo: toni bassi e parole accomodanti nei confronti dell' Europa.