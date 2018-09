Napoli | frecciate in direzione Sarri dai suoi ex calciatori | “adesso non giocano sempre

sportfair

: L'ex lancia frecciate alla Juventus - Iamnaples : L'ex lancia frecciate alla Juventus -

(Di domenica 16 settembre 2018) Mauriziopreso di mira da alcuniexche in questa prima fase della stagione stanno trovando più spazio al“Con Ancelotti nongli stessi undici dall’inizio. Siamo tutti contenti dell’allenatore e lo ringrazio per l’opportunità: lui è contento del mio lavoro e mi ha detto che se continuerò così avrò una chance per essere titolare“. Maksimovic non le manda a dire al suo ex allenatore Maurizio. Parlando a Skysport, il difensore del, fa notare la netta differenza tra ilsmo e l’era Ancelotti, nella quale tutti possono ritagliarsi uno spazio. Coneffettivamente le rotazioni erano ridotte all’osso, adesso però la solfa è cambiata. “Siamo pronti per la Champions, è importante vincere la prima partita perche’ quando si parte male diventa tutto piu’ ...