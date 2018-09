ilfattoquotidiano

: #Kimi è il più veloce nelle #FP2 ???? #Hamilton è subito dietro ???? #Vettel tocca il muro ?? Il tedesco chiude la sess… - SkySportF1 : #Kimi è il più veloce nelle #FP2 ???? #Hamilton è subito dietro ???? #Vettel tocca il muro ?? Il tedesco chiude la sess… - SkySportF1 : #Raikkonen si migliora ?? #LH44 è vicinissimo ?? #Vettel tocca il muro ?? Sessione finita per #Seb ? (- 30 min ? #FP2??… - italianaradio1 : F1 Gp Singapore 2018, sfida Hamilton Vettel per il mondiale, orari tv su Sky e Tv8 (DIRETTA) -

(Di domenica 16 settembre 2018) Domenica 16 settembre, si correrà il Gp di, 15° appuntamento deldi F1 che si avvia verso la fase conclusiva. Il Gp sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su Tv8. Dopo il flop di Monza la Ferrari cerca il riscatto a Marina Bay. Per Raikkonen sarà il primo gran premio da ferrarista uscente.favorito dopo la pole position nelle qualifiche.parte in seconda fila dietro al pilota inglese.sets the fastest lap and leadson Lap 9, 1.2 secs the gap. But how long will the pink Hypersoft tyres last? 11-13 laps most think, so who will pit first?#Formula1 #F1 #GP pic.twitter.com/UH6oPWt3vB —GP (@F1NightRace) 16 settembreDomenica 16 settembre14:10 Gara (diretta su Sky Sport F1, differita alle 21:00 su TV8) Segui in diretta classifiche, tempi e ordine d’arrivo (Se non visualizzi il widget fai ...