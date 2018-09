Dieta delle barbabietole per un effetto sgonfiante

Dieta lampo delle carote per dimagrire : riduce ritenzione idrica : La Dieta lampo delle carote puo' far dimagrire fino a 2 chili in 4 giorni. E' semplice da seguire ma non adatta a tutti. Ecco cosa si mangia.

Dieta delle prugne per dimagrire senza stress : La Dieta delle prugne aiuta a dimagrire velocemente. E' semplice da seguire ma essendo restrittiva non puo' essere seguita oltre i 2 giorni.

Dieta delle mele verdi per dimagrire subito : La Dieta delle mele verdi puo' far dimagrire fino a 2 chili in 3 giorni. Nel menu dietetico non sono previste solo le mele. Ecco cosa si mangia.

Dieta Lipetz delle buone e delle cattive calorie : Dieta Lipetz o Dieta delle buone calorie. Regime alimentare studiato dal medico Philip Lipetz che dovrebbe aiutare a riconquistare la forma perduta in poco tempo. Lipetz divide le calorie in due gruppi distinti: quelle buone e quelle cattive. La distinzione aiuterebbe a controllare i livelli di glicemia, senza dare senso di spossatezza.Il medico è giunto a questa ideazione partendo dallo studio dei processi di invecchiamento del DNA. Secondo la ...

Dieta delle buone calorie : schema e cibi ammessi : La Dieta delle buone calorie è un regime alimentare creato dal medico Philip Lipetz che promette di regalare pancia piatta e gambe snelle in breve tempo. Come funziona? Lo schema alimentare divide le calorie in due categorie: buone o cattive. Questa divisione è l’ideale per tenere sotto controllo la glicemia, evitando fame nervosa, ma anche spossatezza e stanchezza. Lipetz ideò questa Dieta dopo aver studiato i processi ...

Dieta lampo delle patate per dimagrire 3 chili : La Dieta lampo delle patate dura tre giorni e puo' far dimagrire fino a 3 chili. Il menu' giornaliero e' a base di patate. Ecco cosa si mangia.

Dieta delle microproteine : perdi 3 chili in due settimane : La Dieta delle microproteine consente di perdere sino a 3 kg in sole due settimane. Si tratta di un regime dimagrante che sfrutta il potere delle proteine magre, puntando su cibi a basso contenuto calorico e facili da digerire. Le proteine sono fondamentali per il benessere del nostro organismo. Sono infatti composte da amminoacidi, alcuni dei quali sono importanti per la salute e si possono assumere esclusivamente attraverso ...

Dieta delle fibre - dimagrisci coi cereali senza soffrire la fame : Non soffri la fame, dimagrisci e ti sgonfi: sono solo alcuni dei benefici della Dieta delle fibre, un regime alimentare che consente di perdere peso in breve tempo. Le fibre sono essenziali per il benessere a la salute del nostro organismo, ma spesso non ne assumiamo abbastanza. Recenti studi scientifici hanno dimostrato che, consumandone fra i 20 e i 30 grammi al giorno si possono perdere sino a 6 kg in un anno. Il motivo? Riducono il senso di ...

La Dieta delle 10 prugne : cosa mangiare per dimagrire velocemente : La dieta delle 10 prugne è un regime alimentare molto particolare che consente di dimagrire velocemente e senza sforzi. Questa dieta lampo è l’ideale per chi vuole perdere qualche chilo in vista di un’occasione importante. Consente infatti di riattivare il metabolismo, eliminare la ritenzione idrica e migliorare il funzionamento dell’intestino, regalandoci un ventre piatto, gambe toniche e una pelle luminosa. Tutto grazie alle ...

Tumori - il 40% delle neoplasie si può evitare senza fumo - alcol in eccesso e Dieta mediterranea : Comportamenti preoccupanti che, come ormai ha dimostrato la scienza, sono responsabili dell'insorgenza del 40% di tutti i casi Tumori da adulti e di numerose altre gravi malattie. sigaretta ...

Dieta delle tenerezze o tinniruma : fa bene alla salute : La Dieta delle tenerezze o tinniruma e' tipicamente estiva. Si mangiano tinniruma a pranzo e cena insieme a frutta ed altre verdure. Ecco cosa.

Magrissima e bella senza fatica : mai provato la Dieta Malibù (quella delle vip)? : Perdere peso senza faticare è il sogno di tutti: nessuno vuole rinunciare a nulla o ammazzarsi di palestra. Tutti, però, vogliamo essere magri e belli. Come fare? Avete mai sentito parlare della dieta Malibù? Beh, dovreste provarla. Si tratta di una dieta che promette di farvi perdere 4 chili in un mese senza sforzi eccessivi. La dieta in questione viene dalla California ed è molto amata dalle star (Demi Moore, Claudai Shiffer, Nicole ...

Dieta delle vacanze per dimagrire 3 chili : La Dieta delle vacanze puo' far dimagrire fino a 3 chili in 5 giorni. Si mangia tanta frutta, verdure, pesce e pollo. Ecco cosa prevede il menu'.