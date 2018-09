BANCHE E POLITICA La riforma per dare ossigeno alle Pmi italiane

ilsussidiario

(Di domenica 16 settembre 2018) Le politiche del credito dal 1990 in poi hanno di fatto fallito nel loro obiettivo e hanno creato non pochi problemiPmi. Serve un cambiamento, dice MASSIMO VALENTINI(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 06:07:00 GMT)& RIPRESA/ Le strategie delle Pmi per trovare credito, di M. ValentiniINDUSTRIA E GOVERNO/ La svolta moderata di Salvini e Di Maio che piaceimprese, di A. Ruffo