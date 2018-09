Chi è Jean Asselborn | il ministro che ha attaccato Salvini | considerato strano anche in

US Open – Billie Jean King difende Serena Williams : “se una donna protesta è isterica - se lo fa un uomo è sChietto” : La leggendaria Billie Jean King è intervenuta a favore di Serena Williams in merito a quanto accaduto nella finale degli US Open: anche la ex tennista parla apertamente di sessismo La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning. Serena Williams ha perso ...

Billie Jean King si sChiera con Serena Williams : Ha perso, ha polemizzato, è andata fuori di testa ma si è presa la solidarietà del mondo femminile. Serena Williams dopo il 'fuoriprogramma' isterico e la litigata furibonda col giudice di sedia Carlos Ramos ("Se fossi stata un uomo, tutto questo non sarebbe successo", gli ha urlato), ha alimentato un dibattito social destinato a rinverdire le polemiche sulla parità di genere.(2/2) When a woman is emotional, she's ...

F1 – Jean Todt e l’ultimo incontro con Sergio MarChionne : “abbiamo cenato insieme a poche ore dal ricovero” : Jean Todt ricorda Sergio Marchionne e l’ultimo incontro con l’ex Presidente Ferrari: il Presidente FIA spende buone parole per il sostituto Louis Camilleri Giornata entusiasmante ieri a Monza nelle qualifiche del Gp d’Italia. La Ferrari ha conquistato una favolosa prima fila, con Kimi Raikkonen in pole position, affiancato dal suo compagno di squadra Sebastian Vettel. Terzo invece Lewis Hamilton, ben consapevole della ...

Veleni e Bugie - Rai2/ Mark Jean dietro la macChina da presa del film (oggi - 27 agosto 2018) : Veleni e Bugie, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 27 agosto 2018. Nel cast: Shenae Grimes-Beech, Sean Faris e John Schneider, alla regia Mark Jean. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:50:00 GMT)

ACCERChiATO/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi - 17 agosto 2018) : ACCERCHIATO, il film d'azione in onda su Rai 4 oggi, venerdì 17 agosto 2018. Nel cast: Jean-Claude Van Damme e Rosanna Arquette, alla regia Robert Harmon. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 09:52:00 GMT)

Il tributo di Jean Todt a Sergio MarChionne : Appena saputo della morte di Sergio Marchionne, il presidente della FIA Jean Todt ha espresso il suo tributo anche a nome dei team e dello staff della Federazione Internazionale: “E’ con grande tristezza che ho appreso della tragica e improvvisa scomparsa di Sergio Marchionne. Sergio ha svolto un lavoro colossale per l’industria automobilistica e il […] L'articolo Il tributo di Jean Todt a Sergio Marchionne sembra essere ...

LeBron é il nuovo Re - ma l’eredità di Kobe ai Lakers non di tocca! Jeanie Buss fa Chiarezza : “é ridicolo che…” : I tifosi dei Lakers preoccupati di perdere la legacy di Kobe Bryant dopo l’arrivo di LeBron James, Jeanie Buss fa chiarezza L’arrivo di LeBron James a Los Angeles ha generato diverse polemiche. Il numero 23 é stato presentato come il “Re”, stesso soprannome che aveva ai Cavs. Essere il Re di Cleveland, città apparsa sulla mappa NBA quasi esclusivamente grazie a LeBron James, é però ben diverso dall’essere il ...

Finanza - dai jeans al private equity StocChi il nuovo dominus Mittel : I frattelli Stocchi e Fondazione Caritro apportano le rispettive partecipazioni in Mittel (il 38,8% in tutto) in un veicolo finanziario, che lancerà un'Opa obbligatoria per consentire agli azionisti di minoranza che non si trovano più in sintonia col nuovo corso della holding d'investimento bresciana di uscire. Il prezzo, 1,75 euro per azione, è lo stesso che gli Stocchi, imprenditori marchigiani con interessi ...

Grosjean a risChio : errori inaccettabili : La pazienza di Gunther Steiner sta per giungere al termine: oggetto della tensione il pilota della Haas Romain Grosjean, protagonista di una pessima stagione, confermata anche a Silverstone. Il team ha dovuto cambiare il telaio dopo un incidente nelle libere del venerdì, poi in gara la collisione con il compagno di squadra Kevin Magnussen e […] L'articolo Grosjean a rischio: errori inaccettabili sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...