PONTE MORANDI | RICORDO DI GENOVA AD 1 MESE DAL CROLLO Video | Toti | “andare avanti oltre

Sul PONTE MORANDI il governo è molto indietro : A un mese dal crollo di Genova sono state rinviate le decisioni più importanti: chi ricostruirà il ponte e come, e cosa fare della concessione ad Autostrade

Genova - crollo del PONTE MORANDI : la storia di una sopravvissuta : Un miracolo. Non usa altre parole Valentina Galbusera per descrivere cosa è successo il 14 agosto scorso. La donna, medico al centro trasfusionale dell'ospedale Villa Scassi di Genova, si trovava sul ...

“Siamo commossi”. PONTE MORANDI - gioia a un mese dal crollo : È stato un salvataggio molto rischioso e che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo. Gianluca Ardini, dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova, è rimasto aggrappato alla sua auto sospeso nel vuoto con tutte le sue forze, finché grazie all’intervento dei vigili del fuoco non è stato portato in salvo. Il 28enne, ricoverato all’ospedale San Martino di Genova, era stato sottoposto a un intervento chirurgico a una spalla. “Io ...

MATTARELLA : “GENOVA VUOLE SCELTE CONCRETE - NON AUGURI”/ PONTE MORANDI - Toti “Governo aiuti - non disturbi” : MATTARELLA “SCELTE CONCRETE per Genova”. Ultime notizie, il monito del presidente “Bisogna ricostruire uniti e in tempi rapidi”. Le parole del capo dello stato a un mese dalla tragedia(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:40:00 GMT)

PONTE MORANDI : in Aula Camera M5S con fiori all’occhiello : Roma, 14 set. (AdnKronos) – fiori all’occhiello, oggi in Aula a Montecitorio, per i deputati M5S a un mese dal crollo del Ponte Morandi a Genova. Mentre il premier Giuseppe Conte arriverà oggi nella città ligure per commemorare le vittime e incontrare i rappresentanti degli enti locali, i parlamentari grillini alla Camera -alle prese con il milleproroghe e l’ostruzionismo dei dem- ricordano le 43 vittime indossando un ...

PONTE MORANDI - a un mese dalla tragedia Genova si ferma in ricordo della vittime : Venerdì mattina alle 11.36, ora esatta del crollo del Ponte Morandi, la città si è fermata per un minuto di silenzio in memoria delle 43 vittime. Le sirene del porto e le campane delle chiese hanno suonato per il momento di raccoglimento mentre le oltre 500 persone rimaste senza casa si sono date appuntamento sul luogo della tragedia. Bandiere ammainate a lutto e serrande abbassate, centinaia di persone in strada in piazza De Ferrari. È ...

PONTE MORANDI - un mese fa il crollo di Genova. E il fallimento del nostro sistema : di Luca Michelini, Università di Pisa Il crollo del Ponte Morandi di Genova sul piano economico è di facile lettura, anche grazie ai testi di uno specialista della tematica come Giorgio Ragazzi, autore del libro I signori delle autostrade. Il processo di privatizzazioni ha dato ai privati la concessione delle autostrade, con un triplice danno: per gli utenti, che hanno tariffe altissime e una rete inefficiente, per lo Stato, che ha rinunciato a ...

Genova un mese dopo : 43 rintocchi per commemorare le vittime del PONTE Morandi : 43 rintocchi delle campane per commemorare le altrettante vittime del crollo del ponte Morandi e un minuto di silenzio. Così Genova ha ricordato la tragedia avvenuta un mese fa, il 14 agosto scorso. ...

Tra dolore e attesa - Genova ricorda le 43 vittime del crollo del PONTE Morandi : 'Questo è il nostro Ground Zero, la città ne uscira più forte', assicura il sindaco. Al via le operazioni per installare i sensori di controllo sui monconi del viadotto crollato - Alle 11.36 Genova si ...

PONTE MORANDI - a Genova l'abbraccio dei parenti delle vittime nel giorno del ricordo : E' il momento del silenzio. Del ricordo e della sofferenza che si rinnova. Genova si è fermata un minuto questa mattina per rendere omaggio alle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. In via Fillak, ...

"Non sappiamo nulla - è dura così avere fiducia". Tra gli sfollati - un mese dopo il crollo del PONTE Morandi : Una donna si avvicina alle transenne. Tra singhiozzi e lacrime chiede alla Protezione civile di poter passare per posare, tra le macerie del Ponte Morandi, il girasole che ha in mano: "Qui sono cresciuta e ora non c'è più nulla. Non sappiamo cosa succederà". Accanto a lei c'è il figlio, un ragazzo con addosso la maglia bianca "Genova nel cuore". Poco più in là i bimbi di una scuola elementare regalano ai ...

Genova si ferma per ricordare le 43 vittime del PONTE Morandi : A un mese esatto dalla tragedia del ponte Morandi, Genova alle 11.36 si è fermata per ricordare le 43 vittime del crollo con un minuto di silenzio, annunciato da avvisi nelle stazioni. Un momento di raccoglimento accompagnato dal fischio dei treni fermi e dal suono delle campane delle chiese e delle

Genova si ferma per ricordare le vittime del PONTE MORANDI : "È il nostro Ground zero" : La tragedia del 14 agosto è ancora viva nel cuore degli italiani. Genova si ferma e ricorda quel maledetto giorno in cui il viadotto Morandi è venuto giù, portandosi via 43 persone. Oggi, a un mese esatto di distanza, sulla città della lanterna è calato il silenzio. Alle 11.36 esatte i negozi hanno abbassato le saracinesche, le navi hanno fatto suonare le sirene e si sono sentiti i rintocchi delle campane. Tutti si sono fermati, in città, per ...

PONTE MORANDI - l’Espresso pubblica le foto prima del crollo : “Ruggine e capacità di carico ridotta del 75 percento” : I tiranti del Ponte Morandi erano un ammasso di ruggine e corrosione. E già ben prima del crollo del 14 agosto scorso. Lo dimostrano le foto e i rapporti pubblicati dal sito dell’Espresso. Dentro alle coperture di cemento alcuni cavi dei tiranti erano liberi di muoversi e avevano perso la loro capacità di carico addirittura tra il 50 e il 75 percento. Già nell’agosto del 2011 un’ispezione certificava che la situazione la pila ...