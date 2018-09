CNH Industrial confermata Industry Leader negli indici Dow Jones Sustainability

CNH Industrial emette bond da 500 milioni di euro : Teleborsa, - CNH Industrial comunica i dettagli dell'emissione obbligazionaria benchmark denominata in euro. L'ammontare nominale sarà pari ad euro 500.000.000, la scadenza 19 gennaio 2026, il prezzo ...

CNH Industrial - Hubertus Muhlhauser è il nuovo CEO : Teleborsa, - Hubertus M. Muhlhauser è il nuovo Chief Executive Officer , CEO, di CNH Industrial con effetto dal prossimo 17 settembre 2018. La Società prevede di convocare un'assemblea straordinaria ...

CNH Industrial - S&P alza rating a BBB : Teleborsa, - Buone notizie per CNH Industrial. S&P Global ratings ha elevato il rating di lungo periodo , long-term issuer credit rating, di CNH Industrial N.V. e della sua controllata CNH Industrial ...

Spunti in acquisto su CNH Industrial - sovraperforma il settore : Teleborsa, - Prepotente rialzo per CNH Industrial, che mostra una salita bruciante del 2,43% sui valori precedenti, facendo meglio dell'intero comparto automotive, FTSE IT Automobile +2,17%,. Il ...

Nuove tensioni sui titoli della galassia Agnelli. CNH Industrial in controtendenza : La riscossa sul mercato finanziario della galassia Agnelli, dopo il grande crollo del 25 luglio, è stato guidato ieri da Cnh Industrial, che ha guadagnato a Piazza Affari l’8 per cento grazie all’annuncio di conti molto positivi (utile triplicato) e alla partnership tecnologica con Ibm. Alla guida d

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +1 - 4% - CNH Industrial a +10 - 63% (26 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attenderà le dichiarazioni di Mario Draghi. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:44:00 GMT)

CNH rivede al rialzo l'outlook. Vendite spinte da macchine agricole e industriali : Un minuto si silenzio per Sergio Marchionne , l'ex presidente di CNH Industrial, venuto a mancare in questi giorni ed il ricordo di un uomo "visionario" ed ha contribuito al rilancio del gruppo nato ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : CNH Industrial a +8 - 5% - Moncler a -7 - 6% (26 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi attenderà le dichiarazioni di Mario Draghi. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:49:00 GMT)