Napoli | Hamsik | ' L' amore dei tifosi è speciale Restare anche dopo la carriera? Può

Napoli - Hamsik svela : “il ko di Firenze il momento più brutto da quando sono qui - la città merita lo scudetto” : Il capitano del Napoli ha presentato la sua autobiografia, parlando anche degli obiettivi a breve termine del club azzurro “E’ stato uno dei momenti più brutti da quando sono a Napoli . Ci dispiace per quella gara, ci credevamo, ci credeva tutta la città . E’ andata così, vogliamo riscattarci non solo sabato ma per tutto l’anno. Il sogno è lo stesso, la città lo merita “. Lo dice il capitano del Napoli , Marek ...

Napoli - sfumato un acquisto - anche - a causa di Hamsik - : Il Napoli avrebbe potuto avere un rinforzo estivo, che non è arrivato anche per la permanenza in azzurro di Marek Hamsik. Si tratta di Stanislav Lobotka, nazionale slovacco , come il capitano ...