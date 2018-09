La battaglia degli chef di Rai2 | ecco i giurati Anteprima Blogo

Volley - Mondiali 2018 : Italia da battaglia - tutti i soprannomi degli azzurri. Dallo Zar alla Pantera : Conto alla rovescia sempre più intenso per i Mondiali 2018 di Volley maschile che scatteranno domenica 9 settembre con la partita inaugurale Italia-Giappone al Foro Italico di Roma. La nostra Nazionale vuole essere grande protagonista della rassegna iridata, ci sono gli uomini giusti per puntare in alto ma conosciamo meglio gli azzurri con i loro soprannomi. Ivan Zaytsev, Zar. Le sue origini russe e il suo ruolo di guida in campo hanno ...

“Alle Olimpiadi col nostro nome” : la battaglia degli atleti di Taiwan : Taiwan e non più Cina Taipei, questa la richiesta degli atleti e dei cittadini in vista delle Olimpiadi Tokyo 2020 Andare alle Olimpiadi Tokyo con il nome di Taiwan e non più Cina Taipei. E’ quanto chiedono oltre 500mila cittadini della Repubblica di Cina in una petizione lanciata in vista dei Giochi estivi del 2020. I volontari hanno raccolto complessivamente 526.688 firme, molte più delle 280mila necessarie per chiedere un ...

La battaglia degli Chef su Rai 2 : ecco quando : Nuovo cooking show in arrivo su Rai2: si tratta de “La battaglia degli Chef”. ecco le anticipazioni e quando andrà in onda Oramai non ci sono più dubbi: la cucina tira in tv! Dopo anni di reality e cooking show, Rai 2 ha deciso di puntare per la prossima stagione televisiva su un nuovo progetto. Si tratta de “La battaglia degli Chef” che vedrà sfidarsi in prima serata alcuni aspiranti Chef. ecco le prime anticipazioni ...

La battaglia degli Chef : Rai2 punta ancora sul cooking show : L'annuncio dei casting per La Battaglia degli Chef Dopo anni di indigestioni, il genere sta mostrando i primi segni di cedimento. Tuttavia nella prossima stagione Rai 2 è pronta a sfornare l’ennesimo cooking show. Così. archiviate le fatiche “dolci” de Il Più Grande Pasticciere (forse perchè non prodotte da Endemol o Banijay che in Rai imperversano?), sulla rete diretta da Andrea Fabiano arriverà una gara tra Chef a 360° ...