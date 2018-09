Roberta Morise a I Fatti Vostri | «Il mio ex Carlo Conti è felice per me»

Roberta Morise : "Ho rivisto Carlo Conti - è stato gentile" : Roberta Morise ha appena cominciato la sua avventura a I Fatti Vostri, prendendo il posto che per un anno è stato di Laura Forgia. Tutti i giorni affiancherà GianCarlo Magalli nel programma di Michele Guardì, ma in questo caso non parliamo di tv, bensì del passato della showgirl, ex professoressa a L'eredità ed ex fidanzata di Carlo Conti.I due sono stati insieme per diversi anni per poi interrompere i rapporti, la Morise ne ha parlato ...

I Fatti Vostri - prima puntata in diretta : Roberta Morise new entry : Riparte I Fatti Vostri, con un nuovo volto femminile alla conduzione. Dalle ore 11 il granitico Giancarlo Magalli darà il benvenuto in Piazza Italia a Roberta Morise, la conduttrice che da questa stagione prenderà il posto della dimissionaria Laura Forgia. Il resto della squadra è confermata: Paolo Fox per l’oroscopo, il Colonnello Massimo Morico per le previsioni del tempo, Umberto Broccoli per il costume, l’attualità e lo spettacolo, Giò Di ...

Roberta MORISE/ Dall'Eredità ai Fatti vostri : "Carlo Conti? È felice per me" : ROBERTA MORISE lascia Easy Driver per approdare ai Fatti vostri. La nuova stagione tv la vedrà protagonista nel daytime di Rai 2; di seguito l'intervista.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 09:00:00 GMT)

I Fatti Vostri al via dal 10 settembre : Giancarlo Magalli al timone della nuova edizione con Roberta Morise : Che palinsesto di Rai2 sarebbe senza I Fatti Vostri? Nonostante le polemiche, gli addii e la voglia di Giancalo Magalli di fare altro e di avere altre occasioni, da domani, 10 settembre, sarà al timone del programma quotidiano di Rai2 che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 11.00, con una nuova edizione. IL CAST della nuova edizione DE I Fatti Vostri Condotto da Giancarlo Magalli, I Fatti Vostri accoglierà Roberta Morise come nuovo volto ...

I Fatti Vostri 2018/2019 : arriva Roberta Morise : Roberta Morise e Giancarlo Magalli In 28 anni sono cambiati in Rai 18 Presidenti e altrettanti Direttori Generali; alla guida di Rai2 si sono avvicendati ben 12 direttori; ma il mezzogiorno della seconda rete Rai, in barba a qualsiasi rivoluzione, spesso più millantate che reali della tv di Stato, continua a rimanere stabilmente nelle mani di Michele Guardì. Lunedì 10 settembre alle 11.00 prenderà il via l’edizione numero 23 de I Fatti Vostri ...

Roberta Morise ai Fatti Vostri : "Tra me e Magalli scatterà subito una sincera sintonia" : A distanza di quasi dieci anni dall'ultima puntata de L'Eredità, Roberta Morise torna ad essere un volto quotidiano del piccolo schermo con la conduzione de I Fatti Vostri, il salotto mattutino di Rai 2 in onda dal lunedì al venerdì. L'ex-professoressa del quiz preserale di Rai 1 si è fatta le ossa al timone di Easy Driver dal 2013 al 2017 e sta accompagnando Dario Vergassola alla scoperta dell'Italia in Sei in un paese meraviglioso su ...

Roberta Morise : "Mi faccio i Fatti vostri e con Magalli sarò buonissima" : Instancabile Roberta Morise. È il suo quattordicesimo anno di televisione e lei passa da un programma all'altro. Dopo la conduzione di Easy Driver insieme a Veronica Gatto, la showgirl calabrese, ...

Roberta Morise a Blogo : "Entusiasta per I fatti vostri - nessun timore di Giancarlo Magalli - anzi" (VIDEO) : Nuovo ingresso nella squadra di I fatti vostri, che tornerà su Rai2 dal 10 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00. Si tratta di Roberta Morise, la showgirl che nella prossima stagione affiancherà Giancarlo Magalli, prendendo il posto di Laura Forgia, 'durata' solo un anno alla corte di Michele Guardì.In apertura di post il video integrale dell'intervista realizzata da Blogo in occasione della presentazione romana dei palinsesti ...

