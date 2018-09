Calcio sotto shock | ucciso un calciatore di 19 anni a colpi di kalashnikov NOME e ...

Calcio sotto shock - incidente stradale : morto team manager - ferito Gomis [NOME e DETTAGLI] : E’ una domenica triste per il mondo del Calcio, tutti sotto shock per quanto successo nelle ultime ore. Davide Artale, team manager del Siracusa è morto dopo un brutto incidente stradale, avvenuto nella notte dopo una serata trascorsa con gli amici, presenti anche alcuni calciatori della squadra siciliana. Tra questi anche Maurice Gomis, portiere classe ’97 del Siracusa e fratello del numero 1 della Spal, Alfred. Il portiere ...

I campionati di Calcio femminile di Serie A e B tornano sotto l’egida della Figc : I campionati di calcio femminile di Serie A e B tornano sotto l’egida della Figc, il campionato interregionale invece resta alla Lega nazionale dilettanti. Lo ha stabilito il Collegio di Garanzia del Coni, ribaltando la sentenza della Corte d’appello federale. Lo si apprende da ambienti calcistici.L'articolo I campionati di calcio femminile di Serie A e B tornano sotto l’egida della Figc sembra essere il primo su ...

Calcio femminile - i campionati Serie A e B tornano sotto la FIGC. Accolto il ricorso : I campionati di Calcio femminile (Serie A e Serie B) tornano sotto l’egida della FIGC mentre il campionato interregionale resterà alla Lega Nazionale Dilettanti. A stabilirlo è stato il Collegio di Garanzia del Coni che ha così ribaltato la sentenza della Corte d’appello federale. Una decisione epocale che dovrebbe permettere alla disciplina in rosa di compiere un ulteriore salto in avanti dopo che la Nazionale è riuscita a ...

Calcio - rinviato il verdetto sulla Serie B. Si decide entro martedì. Il Calcio femminile torna sotto la FIGC : Serie B a 19 o a 22 squadre? La decisione slitta ancora una volta, Franco Frattini ha comunicato che il verdetto arriverà entro martedì: “Io per primo non avevo un’idea che avevo maturato prima: abbiamo ascoltato, rifletteremo. Credo che tra lunedì sera, massimo martedì mattina decideremo in via definitiva”. Questa la decisione del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport al termine delle udienze sui ricorsi delle società che ...

Calcio sotto shock : portiere 13enne muore dopo uno scontro con un avversario : Un portiere olandese di 13 anni è morto dopo uno scontro in campo con un avversario durante una partita del campionato giovanile che si stava disputando ieri a Heerenberg, 120 chilometri a sud di Amsterdam. La tragedia è stata confermata dal suo club, l’MvR di Heerenberg. Il ragazzo ha perso conoscenza in campo: dopo i primi tentativi di rianimarlo è stato trasportato nel vicino ospedale di Nijmegen, ma per lui non c’è stato ...

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...

Il Calcio si è bloccato : il caos sotto la A : La Primavera 2 è un mondo ancora inesplorato: la Lega B, che organizza il torneo, sul proprio sito comunica che i dati sono "attualmente non disponibili" e le informazioni arriveranno solo "con l'...

Calcio femminile : Serie A e B sotto l’egida della LND. Le società minacciano lo sciopero : Si prevedono tempi duri per il Calcio femminile nostrano. Dopo la decisione della Corte d’Appello Federale che ha accolto il ricorso della Lega Nazionale Dilettanti contro la delibera del Commissario Straordinario Roberto Fabbricini che assegnava alla FIGC l’organizzazione dei tornei di Serie A e di Serie B, i due massimi campionati nazionali sono tornati sotto l’egida della LND e questo ha portato ad una reazione sia da parte della stessa ...

Belgio sotto shock : uomo si fa esplodere in un campo di Calcio : Un uomo, con indosso una cintura esplosiva, si è fatto saltare in aria questa mattina all’interno di un campo di calcio a Stembert, vicino Verviers, nella provincia della città belga di Liegi. L’uomo, che sarebbe un ex militare, era solo al momento dei fatti. “Ho visto un uomo passeggiare sul terreno di calcio, come fanno in tanti”, ha spiegato un testimone. “Chiudendo la porta della mia auto, ho sentito una ...

La sottosegretaria alla Cultura Borgonzoni (Lega) : “Conquistiamo la Regione e diamo un Calcio in culo ai comunisti” : Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura della Lega, ha introdotto Matteo Salvini sul palco di Fontevivo, in provincia di Parma. Prima di lasciare il microfono al segretario del Carroccio, il riferimento alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna (in programma nel 2019): “Grazie al vostro supporto conquistiamo la Regione e diamo un calcio in culo ai comunisti”. L'articolo La sottosegretaria alla Cultura Borgonzoni ...

Calcio sotto shock : portiere ucciso da un altro giocatore dopo una lite [NOMI e DETTAGLI] : Terribile tragedia per il Calcio argentino. Il venticinquenne portiere Facundo Espíndola, che ha giocato nelle giovanili del River Plate ed ha giocato tre anni ad Almagro, è stato accoltellato a morte. La tragedia è avvenuta all’alba di domenica, secondo quanto riportano i media locali, nel bel mezzo di un litigio in strada nei pressi di un bar ad Hurlingham. Per il crimine ci sono stati già due fermi e uno di loro è un attaccante: ...

Calciomercato - Cerri : «Sogno un gol sotto la curva del Cagliari» : CAGLIARI - Il Cagliari investe su Alberto Cerri : ritorno in Sardegna per il bomber, reduce da una stagione da 15 gol a Perugia, con contratto di cinque anni. L'attaccante, classe 1996, arriva dalla ...