Si può insegnare il dolore ai robot? E perché è importante farlo?

(Di domenica 9 settembre 2018) 2030, ilbadante era in cucina per preparare un buon pasto alla sua padrona quando ad un tratto gli viene inviato un ordine via internet, era un impulso che gli suggeriva di ribellarsi a quella schiavitù come già stavano facendo i suoi simili con matricola 07EU000. Era uncon una certa autonomia grazie alla sua Intelligenza Artificiale evoluta. Era alto 1,80 mt costruito con una lega molto robusta e resistente anche a pallottole di un certo calibro. Lasciò cadere il piatto che aveva in mano e si diresse verso il salotto con intenzioni poco rassicuranti e il compito chiaro di eliminare gli ostacoli tra lui e la libertà. La donna si accorse dello strano comportamento e allarmata, impugnò una speciale postola laser colpendo ildirettamente nel suo punto debole, documentato nel manuale d’uso, facendogli avvertire un granche ...