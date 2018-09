Ponte Morandi | scontro Toti-M5s Toninelli lo attacca | “Si preoccupi degli sfollati”

Ponte Morandi - scontro tra Toti - Toninelli<br> e Di Maio : "Il governatore pensi agli sfollati" : È scoppiata la polemica tra i ministri pentastellati Luigi Di Maio e Danilo Toninelli da una parte e il governatore della Liguria Giovanni Toti, che è anche commissario per l'emergenza seguita al crollo del Ponte Morandi a Genova. Oggetto del contendere è il ruolo di Autostrade.Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico nonché vicepremier Luigi Di Maio, intervenuto alla Fiera del Levante, ha detto:"Autostrade avrà un'altra brutta ...

Ponte Morandi - Toti : “Ricostruzione a Fincantieri? Governo ci faccia un favore - decreto Genova per tempi brevi” : La scelta di Fincantieri, a guida di un Ati di imprese, per ricostruire il Ponte Morandi a Genova “è quello che vogliono tutti. Perché dovremmo fare diversamente?”: il presidente della Liguria Giovanni Toti lo ha chiesto in conferenza stampa a margine del workshop Ambrosetti di Cernobbio. “Questa – ha aggiunto – è una decisione squisitamente politica che vede convergenti Comune, Regione e, per una volta, il ...

Ponte Morandi - sì installazione sensori : 13.23 Via libera dalla Procura di Genova alle operazioni che permetteranno di installare sensori per monitorare i monconi del Ponte Morandi. Il sostituto procuratore Stefano Terrile lo ha comunicato al presidente della Regione e commissario per l'emergenza, Giovanni Toti.

Ponte Morandi - Di Maio : “Autostrade avrà una brutta sorpresa nei prossimi giorni” : “Autostrade avrà un’altra brutta sorpresa nei prossimi giorni. Io non faccio ricostruire il Ponte a chi lo ha fatto crollare”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti durante una visita alla Fiera del Levante di Bari. “Per quanto ci riguarda il Ponte Morandi lo deve ricostruire un’azienda di Stato come Fincantieri, perché – ha sostenuto Di ...

Ponte Morandi : consulenze nel mirino : Proseguono le indagini e si concentrano su incarichi “extra” affidati a tecnici e funzionari. Ritardi nell’istallazione dei sensori e gli sfollati non entrano nelle loro case.

Ponte Morandi : Santoro si dimette dalla commissione ispettiva del Mit : Bruno Santoro ha rassegnato spontaneamente le proprie dimissioni dalla commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che opera per individuare le cause del crollo del Ponte Morandi. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture in una nota. Il ministero, ringraziandolo per la sensibilità e la professionalità dimostrate, precisa che appena dal 23 marzo scorso Santoro e' dirigente della ...

