Golf – Omega European Masters | Tanihara in testa | Bertasio e Molinari fuori dalla top 20

Golf - European Tour 2018 : Hideto Tanihara in testa all’Omega European Masters. Bertasio ed Edoardo Molinari superano il taglio - fuori gli altri quattro italiani : Dopo il secondo giro dell’Omega European Masters di Crans Montana, Svizzera, la posizione di testa è occupata dal giapponese Hideto Tanihara , che ha eseguito un secondo giro in 66 colpi e complessivamente a -9 sul par 70 del Crans-sur-Sierre Golf Club. Il 39enne già recentemente quinto al Porsche European Open ha completato il giro senza bogey e realizzando quattro birdie. Al secondo posto, attardati di due colpi, ci sono il danese Lucas ...

Golf – Omega European Masters - il tedesco Kieffer al comando dopo il primo turno : italiani lontani dal vertice : Il tedesco guida la classifica del torneo dell’ European Tour, inizio soft per gli italiani in gara Il tedesco Maximilian Kieffer è al comando con 64 (-6) colpi nell’ Omega European Masters ( European Tour) che si sta svolgendo sul percorso del Crans-sur-Sierre GC (par 70), a Crans Montana in Svizzera. Inizio soft dei giocatori italiani : sono al 61° posto con 70 (par) Edoardo Molinari, Nino Bertasio e Andrea Pavan, è all’81° con 71 (+1) ...

Golf - European Tour 2018 : Matthew Fitzpatrick a caccia del bis nell’Omega European Masters - Italia in campo con sei giocatori : L’European Tour 2018 fa tappa in Svizzera con l’Omega European Masters, torneo che andrà in scena tra giovedì 6 e domenica 9 settembre sul percorso par 70 del Crans-sur-Sierre Golf Club di Crans Montana. Dopo il tripudio inglese nel Made In Denmark, vinto da Matt Wallace al termine di uno spareggio con altri tre connazionali, la pattuglia britannica proverà ad imporsi ancora in terra elvetica. Un anno fa, d’altra parte, fu ...