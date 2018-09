leggioggi

: Gdpr in Gazzetta ufficiale, inizia la nuova era della privacy - repubblica : Gdpr in Gazzetta ufficiale, inizia la nuova era della privacy - LeggiOggi_it : Nuova Privacy, è legge: ecco il Decreto pubblicato in Gazzetta... - meccanica_plus : RT @robotnavy: Gdpr in Gazzetta ufficiale, inizia la nuova era della privacy -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Non ci sono più scuse, le aziende devono adeguarsi a ciò che da oggi èdi Stato: il regolamento, meglio noto come Gdpr, è statoinUfficiale con iln.101/18 del 10 agosto 2018 ed entrerà ufficialmente in vigore dal prossimo 19 settembre. Così anche l’Italia si deve adeguare al regolamento europeo che detta nuove norme precise sulladei cittadini europei. Il General data protection regulation è stato appunto armonizzato nel nostro Paese con iln.101 del 10 agosto 2018, anche se operativamente le regole erano già entrate in vigore in modo automatico dallo scorso 24 maggio 2018, ma si attendeva comunque ildel Governo italiano, arrivato nella tarda serata di ieri e da oggi consultabile inUfficiale. Scarica qui ilVediamo cos’è il gdpr diventato oggicon il101 e cosa prevede....