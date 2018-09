AAA cercasi mostri a Mirabilandia

vanityfair

: RT @JAVREGUISS: AAA cercasi fidanzata REQUISITI: - Sanità mentale - - - - È tutto. Grazie per l’attenzione, vi aspetto in tante. - amysmjle : RT @JAVREGUISS: AAA cercasi fidanzata REQUISITI: - Sanità mentale - - - - È tutto. Grazie per l’attenzione, vi aspetto in tante. - Princewhite80 : AAA cercasi propellente per alimentare una fiamma... piano piano mi sto spegnendo... - sohoxj : RT @JAVREGUISS: AAA cercasi fidanzata REQUISITI: - Sanità mentale - - - - È tutto. Grazie per l’attenzione, vi aspetto in tante. -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) L’appuntamento è per il 12 settembre al Teatro Pepsi di. È lì che vengono fatte le selezioni per i 400, necessari per animare Halloween all’interno del parco dei divertimenti. È uno degli eventi più attesi per i fan del genere e, per la buona riuscita della festa, è fondamentale la spaventosa orda di vampiri, zombi e altre orripilanti figure di ogni genere e tipo. Il casting, negli anni, è diventato un happening divertente e candidarsi è semplice: basta accedere al link.it/casting e compilare il format di iscrizione. Ci si presenta poi all’appuntamento e lì una giuria esperta selezionerà i personaggi più terribili. Essere un attore può aiutare a non avere timidezze, ma in realtà l’esperienza non è necessaria: basta essere disinvolti, con il «BUH» spaventoso. I partecipanti devono avere la capacità di proporre un personaggio e ...