“La lotta di Stefania” L’orrore in casa | sette coltellate e un lago di sangue

(Di martedì 4 settembre 2018)fendenti, uno dietro l’altro, scagliati contro la fidanzata 27enne nel corso di un litigio scoppiato per motivi di gelosia. Stefania De Marco, studentessa di Morciano di Leuca, in provincia di Lecce, è stata aggredita la scorsa notte dal fidanzato, Giorgio Vitali, agricoltore di 30 anni. La ragazza è attualmente ricoverata nel reparto rianimazione dell’ospedale Panico di Tricase, la prognosi è riservata. Stefania si trovava adi suo nonno, quando una lite di gelosia con il suo fidanzato è sfociata in questa terribile aggressione. Dopo averla ferita con un coltello da cucina alla schiena, il 30enne ha chiamato un’amica della fidanzata fingendo che quest’ultima si fosse ferita cadendo, poi ha dato l’allarme al 118. De Marco è stato portato in caserma dai carabinieri. All’inizio ha negato ogni responsabilità, raccontando di averla trovata a terra in una pozza ...