Ciclismo | Cassani preoccupato in vista del Mondiale | “non abbiamo certezze Nibali? Resta

Ciclismo - Davide Cassani : “Non ho molte certezze per i Mondiali - per ora il capitano resta Nibali” : Allarme Italia. Se quello del 2018 doveva essere il Mondiale giusto per tentare, a dieci anni di distanza dall’impresa di Alessandro Ballan a Varese, di riconquistare la maglia iridata, ora Davide Cassani si ritrova per Innsbruck una squadra con pochissime certezze e tanti dubbi. Ovviamente tutto sconvolto dalla bruttissima caduta di Vincenzo Nibali al Tour de France: il siciliano sarebbe stato sicuramente il capitano unico, tra i ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Il movimento italiano è tornato ad altissimi livelli. Nibali al Mondiale? Se sarà al 90% potrà giocarsela” : Davide Cassani si gode il momento felice del Ciclismo italiano, dopo le vittorie di Matteo Trentin a Glasgow, nella rassegna europea, e di Elia Viviani nella Classica di Amburgo. Il ct della Nazionale italiana di Ciclismo intervistato da RaiSport ha analizzato la situazione del movimento tricolore, puntualizzando anche sugli obiettivi del prossimo Mondiale di Innsbruck (30 settembre) “Agli Europei ho schierato una formazione fortissima e i ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Mi alleno sullo Stelvio e rientro alla Coppa Agostoni - voglio il Mondiale! Ho sentito Cassani…” : Gianni Moscon sta scontando una squalifica di cinque settimane per il pugno dato a Elie Gesbert durante la 15^ tappa del Tour de France. Lo scalatore potrà tornare alle corse il 15 settembre, due settimane prima del Mondiale di Innsbruck a cui non vuole mancare come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a L’Adige: “Farò tutte le corse che ci sono in Italia a partire dalla Coppa Agostoni, proprio il 15 settembre. Poi, se le ...

Ciclismo - Davide Formolo : “Alla Vuelta per fare il salto di qualità. Davide Cassani mi osserva per il Mondiale” : Non solo Vincenzo Nibali e Fabio Aru. Ad animare la prossima Vuelta a España 2018, che prenderà il via sabato da Malaga con una cronometro individuale, per quanto riguarda i colori azzurri ci sarà anche Davide Formolo, che avrà i ruoli di capitano in casa Bora-hansgrohe. Dopo un Giro d’Italia corso molto bene ma senza grandi acuti e con un po’ di sfortuna, il veneto va a caccia di risultati importanti. “Spero sia la volta ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Il Mondiale? Confido nelle doti di recupero e nel carattere di Nibali” : Sabato 25 agosto scatterà da Malaga la 73esima edizione della Vuelta a España, terza delle grandi corse a tappe in programma. Tre settimane impegnative che metteranno a dura prova le gambe dei corridori. Osservato speciale sarà Vincenzo Nibali, reduce dal terribile incidente al Tour de France nel corso dell’ascesa dell’Alpe d’Huez. Un Nibali che sta cercando di recuperare e spera di trovare la miglior condizione. Ci conta anche ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Vincere i Mondiali? Ci credo! Ce la giocheremo da squadra. Nibali - Aru - Moscon… formazione da definire” : Davide Cassani ha conquistato il suo primo titolo da quando è CT della Nazionale Italiana di Ciclismo su strada, domenica ha festeggiato il trionfo di Matteo Trentin agli Europei di Glasgow e ancora oggi fatica a descrivere a parole le emozioni che ha provato sulle strade scozzesi. L’ex corridore aspettava questo momento da più di quattro anni, nelle ultime stagioni gli azzurri erano sempre stati protagonisti nelle corse che contavano ma ...

Ciclismo - Europei 2018 : il capolavoro tattico dell’Italia. Davide Cassani direttore di un’orchestra perfetta : Era stata mancata, con tantissima sfortuna, tra Rio 2016 ed Herning 2017. Alle Olimpiadi Vincenzo Nibali sul più bello, quando in discesa sembrava lanciato verso l’oro, è finito a terra, mentre negli Europei dello scorso anno Elia Viviani nella volata conclusiva era stato battuto davvero di centimetri da Alexander Kristoff. Ora finalmente è arrivata: la prima grande vittoria per Davide Cassani da commissario tecnico della nazionale ...

Europei Ciclismo 2018 – Ecco i convocati dell’Italia : Viviani punta di diamante fra le scelte del ct Cassani : Diramati i convocati dell’Italia per gli Europei di Ciclismo 2018 di Glasgow: il ct Davide Cassani ha scelto il team azzurro con Elia Viviani come punta di diamante Tutto pronto per gli Europei di Ciclismo 2018 di scena a Glasgow (Scozia) dal 2 al 12 agosto. L’Italia ha diramato i propri convocati, frutto delle scelte attente del ct Davide Cassani. Il percorso strizza l’occhio ai velocisti, dunque assume un ruolo ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Vincenzo Nibali rischia il Mondiale. Deve recuperare in due settimane e fare la Vuelta” : Vincenzo Nibali sta affrontando un momento molto difficile dopo la rottura di una vertebra che lo ha costretto a ritirarsi dal Tour de France proprio sul più bello. Lo Squalo era in grandissima forma, era in piena lotta per la maglia gialla e stava sognando sull’Alpe d’Huez prima della caduta provocata da un tifoso. Uno stop doloroso che complicata la marcia di avvicinamento del siciliano alla Vuelta di Spagna e soprattutto al ...