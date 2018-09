Serie A Torino | Cairo | «Seguivamo Meité e Ola Aina da tempo»

Ginnastica Ritmica – Serie A : Cascella Mobili sponsor dell’Eurogymnica Torino : “Cascella Mobili” sale in pedana al fianco dell’Eurogymnica Torino: nuovo main sponsor della stagione 2018-2019 L’Eurogymnica Torino, storica società di Ginnastica Ritmica torinese, mercoledì 26 settembre, al PalaMoncrivello di Torino, festeggerà insieme a tanti ospiti e alle sue atlete l’inizio della nuova stagione agonistica, che vedrà le migliori ginnaste torinesi gareggiare – anche quest’anno – nel campionato ...

Probabili formazioni Serie A / Moduli - mosse e scelte : Niang e Ljajic - addio al Torino (3^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: le mosse degli allenatori per gli schieramenti attesi in campo nella terza giornata del primo campionato italiano, 1-2 settembre 2018.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:59:00 GMT)

Mercato Serie A - Torino firma Tyshawn Taylor : ROMA - La Fiat Torino corre ai ripari dopo l'infortunio alla spalla che ha messo ko Tra Holder, i piemontesi decideranno a breve cosa fare con il giocatore, e ingaggia Tyshawn Taylor. Play-guardia ...

Serie A Parma-Juventus - dirige Doveri. Torino-Spal a Pasqua : ROMA - Queste le designazioni arbitrali della 3/a giornata di Serie A , che comincerà venerdì 31 Agosto alle 20.30 con Milan-Roma, arbitro Guida,. Poi due anticipi al sabato, primo settembre: alle 18 ...

Mercato Serie A - Jamil Wilson torna a Torino : ROMA - Dopo la rinuncia forzata a Royce White , che non si è presentato nel capoluogo piemontese, la Fiat Torino è corsa ai ripari riportando in gialloblu Jamil Wilson. L'ala piccola classe 1990 ha ...

VIDEO/ Inter-Torino - 2-2 - - highlights e gol : niente riposo - confronto Spalletti-squadra ad Appiano - Serie A - : VIDEO Inter Torino , 2-2, : highlights e gol della partita, valida per la 2giornata di Serie A. Immagini salienti della sfida a San Siro , 26 agosto, .

Serie A - highlight di Inter-Torino in chiaro dalle 22 : 30 su Rai e Mediaset : Questa sera si disputera' Inter-Torino al Giuseppe Meazza di San Siro, gara valida per la seconda giornata [VIDEO]di Serie A 2018/2019. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 20.30 e, ad arbitrare il match, spettera' a Mazzoleni, mentre Rocchi sara' al Var. La partita sara' trasmessa in esclusiva su Sky, sia al canale 202 che al 252 del telecomando. In alternativa, chi è abbonato alla piattaforma di Murdoch, potra' scaricare l'applicazione ...

Serie A. L'Inter dura un tempo - il Torino rimonta due gol nella ripresa : Per la cronaca il Genoa batte l'Empoli 2-1. Uno-due rossoblù in avvio: al 6' Criscito crossa per Piatek che insacca di piatto destro. Al 18' il raddoppio su bel diagonale di Kouamè, lanciato sempre ...

VIDEO Inter-Torino 2-2 - gli highlights della seconda giornata di Serie A : L’Inter non va oltre il 2-2 in casa contro il Torino nella seconda giornata della Serie A di calcio, le reti di Perisic e de Vrij nel primo tempo non bastano, il Torino rimonta nella ripresa con Belotti e Meite. I nerazzurri sono già a -5 in classifica da Juventus e napoli, a punteggio pieno. Di seguito le azioni salienti e le reti della sfida. Inter Milan vs Torino 2-2 Full Match highlights & GOALS 27/08/2018 HD: ...