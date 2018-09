Formula 1 | Fernando Alonso a Sky Sport | ' La Tripla Corona non basta | voglio fare la

Formula 1 - l'ultimo GP di Fernando Alonso a Monza : 'Grazie Italia' : Qui sono cresciuto in go kart, con il Team Minardi, ho debuttato in F1, con Flavio ho vinto campionati del mondo, e abbiamo lottato per il mondiale in 5 anni incredibili in Ferrari. Grazie Italia. ...

Formula 1 - parla Fernando Alonso : 'Ho rifiutato io la Red Bull' : Per essere il miglior pilota del mondo dovrei vincere otto titoli in F1, cosa che mi sembra improbabile in questo momento della mia carriera, oppure riuscire a vincere in categorie differenti. Per il ...

Dove correrà Fernando Alonso nel 2019? Tutti lo vogliono : tra IndyCar - WEC - Nascar e Formula E. Gli scenari futuri : Fernando Alonso sembra essere l’uomo più appetibile dell’universo motoristico in questo momento. Dopo il suo addio alla Formula Uno, tutte le altre categorie sembrano volere lo spagnolo, uno dei piloti più amati dal pubblico e che riesce sempre a fare parlare di sé. Il due volte Campione del Mondo di F1 ha vinto anche la 24 Ore di Le Mans pochi mesi fa e in questa stagione ha partecipato anche al Mondiale Endurance (WEC) ma c’è ...

Formula 1 - Mondiale 2019 : Carlos Sainz in pole per prendere il posto di Fernando Alonso : Si avvicina la scelta di Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, per il nome del pilota che dal prossimo anno sostituirà Fernando Alonso nel Mondiale di F1. Stando alle ultime voci ...

Fernando Alonso annuncia il suo ritiro dalla Formula 1 a fine 2018 : E, soprattutto, i miei fan in tutto il mondo. Sono abbastanza sicuro che le nostre strade si incroceranno di nuovo in futuro. Intanto, bisognerà capire quali siano le nuove sfide che il campione di ...

Fernando Alonso si ritirerà dalla Formula 1 a fine anno : Il pilota spagnolo Fernando Alonso ha detto che lascerà la Formula 1 alla fine di questo Mondiale. Alonso ha 37 anni e nelle ultime stagione ha guidato una McLaren, dopo essere stato un pilota della Renault e della Ferrari. Ha The post Fernando Alonso si ritirerà dalla Formula 1 a fine anno appeared first on Il Post.