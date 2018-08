Governo Conte | sono online i redditi dei ministri | ecco quanto guadagnano

Nave Diciotti - Pd contro Governo : Conte gestisca situazione o a casa : "Il premier Conte gestisca la situazione se è capace di farlo se no vada a casa perché l'Italia rischia di essere umiliata. Il governo sta tradendo il proprio Paese". Lo ha detto il segretario del Pd, ...

Travaglio contro Salvini : “Ha reso il Governo disumano e xenofobo”/ Caso Diciotti : “Deve intervenire Conte” : Travaglio contro Salvini: “Ha reso il governo disumano e xenofobo”. Il direttore del Fatto Quotidiano commenta il Caso Diciotti: “Deve intervenire Conte”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 14:23:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Fiducia Governo Lega-M5s - Salvini batte Conte e Di Maio : ecco perché : Sondaggi Politici, intenzioni di voto e ultime notizie: Tecnè choc, "M5s al 45%, Pd 7% e FI al 3%", ma è solo una grande bufala d'estate. Crisi Pd: da dove ripartire?(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:33:00 GMT)

Terremoto - il premier Conte chiama Toma : "Il Governo vicino al Molise" : Il presidente del Consiglio ha parlato a telefono con il governatore e con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, oggi nelle zone terremotate. Attesa per la proclamazione dello stato di ...

La sentenza di Tajani : “il Governo Conte non avrà vita” : Il vice presidente di Forza Italia non ha dubbi. “Secondo me il governo Conte non avrà vita lunga perché sono

La crescita frena : i conti del Governo Conte non tornano : Investimenti al palo e aumento previsto del deficit pubblico si sommano a una frenata della crescita italiana. In attesa della prossima legge di bilancio che deve essere presentata entro fine ...

Governo Conte vs Europa : Giorgetti “sforare 3% per opere pubbliche”/ Deficit-pil - Tajani : “Ue ci aiuterà” : Infrastrutture, Governo Conte sfida l'Europa: Giorgetti, "sforare il 3% per opere pubbliche". Ultime notizie, Deficit-pil e le scelte di Lega-M5s: Tajani, "l'Ue ci aiuterà"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 12:26:00 GMT)

La nazionalizzazione delle autostrade divide il Governo. E Conte non si sbilancia : Questa volta la frattura nel governo non è, come avviene su molti temi, tra Lega e Movimento 5 Stelle ma al vertice di via Bellerio. Da una parte il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che - in sintonia con il titolare delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, preme per la nazionalizzazione? delle autostrade italiane dopo la tragedia del ponte Morandi. Dall'altra il suo braccio destro, il sottosegretario alla presidenza ...

Fa ombra a Conte - Di Maio - Salvini Governo - Giorgetti vero premier : Con il suo understatement tipicamente british - proprio come il suo Southampton partito maluccio in premier League (una sconfitta e un pareggio dopo le prime due giornate) - Giancarlo Giorgetti si sta imponendo come la figura politica chiave e di riferimento all'interno dell'esecutivo giallo-blu... Segui su affaritaliani.it

Conte : "Il Governo è con Genova e i genovesi - non solo a parole - ma con gesti concreti" : Il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte questa mattina ha pubblicato una foto della riunione che il governo ha avuto ieri pomeriggio a Genova e ha scritto:"Come abbiamo detto il governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti"Poi è passato ad elencare quali sono state le azioni concrete fatte e cioè lo stanziamento di somme di denaro che servono nell'immediato per aiutare la città e i suoi ...

Genova - ora è emergenza per i 600 sfollati | Conte : non solo parole - Governo con genovesi : Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone. E' ormai certo che i residenti di 13 palazzine che si trovano sotto la parte del ponte non crollata non potranno rientrare nelle loro abitazioni

