Kate Middleton | Meghan Markle | la Regina Elisabetta | ecco tutti i soprannomi usati a

“Mamma Kate Middleton non glielo permette”. Baby Charlotte - ora si spiega tutto! : Sulla royal family circolano voci continue. È persino difficile riportarle tutte. Ultimamente è lei, Meghan Markle, a dominare le cronache. Tutti pazzi per l’ultima arrivata in famiglia, la moglie di Harry e duchessa di Sussex. Al punto che Harry, che in passato non si è mai curato dell’invadenza della stampa, sarebbe molto preoccupato per questa ‘isteria collettiva’ che ha generato la sua Meghan. Quindi la ...

Kate Middleton. L'anello che apparteneva a Lady D nasconde uno strano segreto : ... fu la stessa principessa a sceglierlo direttamente da un catalogo di Garrand e a Carlo toccò solo andarlo a pagare , 28.500 sterline per la cronaca, quando oggi ne vale quasi 350mila, . Fu un vero ...

“Vietato indossare quel colore”. E Kate Middleton obbedisce. Ma il protocollo non c’entra : Non è ancora regina nel senso proprio del termine, ma regina di stile lo è eccome. E da tempo, ormai. Kate Middleton non sbaglia un colpo. Con capi low cost, riciclati o di haute couture, con i jeans o con gli abiti da sera, con i cappottini bon ton o con i vestitini scampanati al ginocchio. Per non parlare, poi, dei capelli sempre perfetti, lunghi o corti che siano. Non c’è occasione o evento ufficiale che la moglie di William ...

“Non è più lei”. Kate Middleton - i sudditi se ne sono accorti e ora pensano al peggio : Per i sudditi della Gran Bretagna, ormai è una certezza: Kate Middleton non è più la stessa. Tutti sono ormai certi che la duchessa, dalla nascita di Louis, non sia più la stessa, che abbia qualche problema. Ormai la preoccupazione è generale: tutti temono per la sua salute. Kate in effetti è magrissima (nonostante abbia partorito da pochi mesi), sorride meno e quando lo fa, sembra che la cosa sia forzata. Per questo si pensa che la duchessa ...

Kate Middleton e la scomoda verità sull’anello di Diana : Kate Middleton indossa ormai da anni l’anello di Lady Diana, ma pochi conoscono la verità su questo prezioso. Nell’ottobre del 2010, durante un viaggio in Kenya, William si inginocchiò davanti a Kate Middleton, chiedendole di diventare sua moglie. Come pegno d’amore le regalò un anello appartenuto a Diana. Si tratta dello stesso prezioso che nel 1981 il principe Carlo donò alla futura principessa del Galles, durante una ...

“Ero tutta rossa”. Kate Middleton - quel segreto imbarazzante mai confessato prima : Vero è che da quando Meghan Markle ha sposato Harry, e dunque è entrata fficialmente nella royal family, non c’è giorno che non si parli di lei. L’ultima, per dire, è sulla luna di miele ‘segreta’ poi spifferata dal settimanale Chi. I duchi di Sussex, scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini, hanno trascorso un finesettimana in Italia. Precisamente sul lago di Como, ospiti degli amici George Clooney e Amal ...

Kate Middleton : ecco cosa faceva prima di diventare duchessa : Che cosa faceva Kate Middleton prima di diventare la duchessa di Cambridge? Le nozze con William l’hanno resa un membro della Royal Family, ma in molti si chiedono quale fosse la sua vita prima. Pochi lo sanno, ma proprio come qualsiasi ragazza normale, una volta uscita dall’Università, Kate iniziò a lavorare. La duchessa e il secondogenito di Lady Diana hanno frequentato lo stesso istituto in Scozia, studiando storia dell’arte ...

Kate Middleton svela la sua reazione la prima volta che ha incontrato William : Nessuna donna dimentica il primo incontro con l’uomo della sua vita e lo stesso vale per Kate Middleton, che in una recente intervista ha ricordato il momento in cui vide per la prima volta William. Come è noto a tutti, il duca e la duchessa di Cambridge si sono conosciuti nel 2001, quando entrambi frequentavano l’Università di St Andrews, in Scozia. A presentare William a Kate furono alcuni amici in comune, che proposero da subito ...

Il segreto di Kate Middleton per evitare incidenti sexy (che usa anche Meghan) : Kate Middleton e Meghan Markle condividono un piccolo segreto di stile per evitare incidenti sexy durante le loro visite ufficiali. Le duchesse devono apparire sempre al meglio quando sono in pubblico e devono seguire un protocollo. L’etichetta reale – come ha imparato Meghan grazie alla temibile Samantha The Panther – è piuttosto rigida, soprattutto quando si parla del comportamento delle due donne. I reali non hanno ...

Meghan Markle, la Duchessa di Sussex aveva scritto sul suo blog cosa pensava della cognata Kate Middleton: ecco le sue parole prima di chiuderlo

Kate Middleton mamma premurosa (e furba) : ecco come difende la privacy dei figli : Kate Middleton non è solo bellissima ed elegante, ma anche molto intelligente (e furba), soprattutto quando si tratta di proteggere i suoi figli. Oggi che è mamma di tre bambini infatti, la duchessa di Cambridge vorrebbe garantire loro un’infanzia serena, lontano da occhi indiscreti e dall’attenzione morbosa della stampa e dei curiosi. come fare? Insieme a William – che ha deciso di seguire le orme di mamma Diana in questo ...

Kate Middleton - ecco cosa pensava Meghan Markle di lei prima di conoscerla : cosa pensava Meghan Markle di Kate Middleton prima di conoscerla? A svelarlo è – incredibilmente – il blog dell’ex star di Suits: The Tig. La pagina web era stata aperta da Meghan per raccontare le sue passioni, fra viaggi, segreti di bellezza e consigli di fitness. Appena un anno dopo il suo fidanzamento con Harry, Meghan era stata costretta a chiudere il blog, ubbidendo alla richiesta di Kensington Palace, che oggi gestisce ...

Quando Meghan nel suo blog parlò di Kate Middleton : Meghan Markle, prima di entrare nella famiglia reale e di conoscere Harry, dedicò il suo blog a Kate Middleton. Molto prima di diventare sua cognata, scrisse sulla duchessa una breve paragrafo nel suo The Tig. Era il 2014 Quando Meghan dedicò una puntata alle principesse, rivelando la sua antica ossessione per She-Ra, intervistando la principessa Alia Al-Senussi della Libia e spiegando come il sogno classico di diventare nobili prosegua anche ...