Parma | donna di 44 anni picchiata e uccisa

ilgiornale

: “Correte una donna è morta”. Parma omicidio choc: cosa le ha fatto. I carabinieri hanno già fermato una persona -… - zazoomnews : “Correte una donna è morta”. Parma omicidio choc: cosa le ha fatto. I carabinieri hanno già fermato una persona -… - msn_italia : Parma: donna picchiata e uccisa. Fermato il vicino di casa -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Dopo una violenta lite, unadi 44, Filomena Cataldi, è stata. Il fatto è successo a San Paolo di Torrile, nella bassa Parmense. Fermato e accusato è un cittadino cinese di 36che abitava nello stesso condominio della, in via Romagnoli. L'uomo era conosciuto per i suoi atteggiamenti violenti. L'uomo avrebbe poi chiamato il 112. I carabinieri di, che mantengono uno stretto riserbo, si trovano ancora sul posto per gli accertamenti.Come riporta Il Corriere, "ci sarebbe stato un diverbio ed il 36enne avrebbe sceso le scale e, entrato nell"appartamento della, l"avrebbe primacolpendola più volte al volto e al corpo, poi l"avrebbe strangolata ed infine accoltellata alla gola".