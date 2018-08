Piena Raganello | Conte | seguo sviluppi | vicino a familiari vitime

Raganello - pioggia eccezionale in breve tempo : acqua giù a cascate dalle gole - ecco la ragione della Piena che ha provocato 10 morti : Dieci morti per la piena improvvisa ieri pomeriggio del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, in provincia di Cosenza in Calabria. L'ondata ha sorpreso un gruppo di escursionisti, alcuni dei quali ...

Chi sono le vittime della Piena del torrente Raganello nel Pollino - : Gli escursionisti travolti dall'esondazione provenivano da cinque regioni diverse: Calabria, Puglia, Campania, Lazio e Lombardia. Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha disposto per il ...

Piena Raganello - Mattarella : grande tristezza davanti nuova tragedia : Roma, 21 ago., askanews, - 'Tutto il nostro Paese prova grande tristezza per questa nuova tragedia che ha provocato tanti morti e feriti nel Parco del Pollino. Esprimo la più grande solidarietà ai ...

Piena improvvisa del torrente Raganello in Calabria : la bellezza ambientale delle gole “deve essere fruibile in sicurezza” : “I monumenti della natura, come le gole del torrente Raganello, devono essere fonte di gioia. Come noto il giorno 20 agosto una Piena improvvisa ha sorpreso vari escursionisti nelle gole del torrente Raganello e 10 sono state le vittime oltre ad alcuni dispersi. Un nubifragio improvviso e la conseguente Piena fluviale ha innescato una Piena travolgente che ha percorso l’asta del torrente Raganello travolgendo detriti, alberi e varie ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da torrente in Piena : ecco chi sono le vittime - aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/22 Luigi Salsini/LaPresse ...

Calabria - torrente in Piena travolge escursionisti : 10 morti nelle Gole del Raganello Le vittime| La dinamica : I corpi scaraventati fino a 5 chilometri dal luogo del disastro. Il Soccorso alpino: «Uno tsunami, evento che capita una volta nella vita»

Piena Raganello - coinvolta una famiglia campana : dispersa la madre : Napoli, 21 ago., askanews, - Nella tragedia della Piena del Raganello, in Calabria, dove si contano 10 morti e almeno tre dispersi, è rimasta coinvolta anche una famiglia di Torre del Greco, Napoli,. ...

Travolto dal torrente Raganello in Piena : il video del salvataggio - : L'ondata ha sorpreso alcuni visitatori nelle Gole a Civita, nel Cosentino. Non si sono fermate neanche durante la notte le operazioni dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Almeno 10 le vittime, ...