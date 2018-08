L’effetto spettatore | vengo prima io!

huffingtonpost

(Di martedì 21 agosto 2018) Il 13 febbraio 2018 tre vite si incrociano casualmente nella stazione metro di piazza della Repubblica a Milano. Lorenzo sta tornando da scuola, fa l'ultimo anno delle superiori e in cuor suo vorrebbe arruolarsi piuttosto che fare subito l'università. Claudia Castellano ha 31 anni, assunta da poco all'Atm, considera la sua cabina di lavoro come una sua seconda casa. E infine c'è Mohamed, senegalese, un bimbo di due anni e mezzo, troppo vivace per stare sempre fra le gambe di sua mamma. A un certo punto, corre e cade nel binario della metropolitana. Claudia, attaccata ai suoi monitor, concentrata e focalizzata sul lavoro che ama, vede la scena e blocca il convoglio che sta arrivando in stazione. Ma Lorenzo non lo sa. E mentre gli altri vedono attoniti e terrorizzati quello che accade, Lorenzo in una frazione di secondo mette al lavoro le sue rappresentazioni mentali e ...