Dybala-Mandzukic | è iniziato il derby per giocare con CR7

Ronaldo cerca la Juve : Dybala e Mandzukic per lanciarlo : CR7 non ha segnato al debutto in bianconero: ha tirato in porta 4 volte, 2 nei 60 minuti abbondanti da prima punta, e 2 nella mezz'ora in cui si è mosso attorno a Mandzukic. Sabato allo Stadium arriva ...