Procuratore Genova | ogni video al vaglio | non ci accontentiamo

Procuratore Genova : tempi indagini ragionevoli ma non in fretta : Roma, 20 ago., askanews, - Le indagini sul crollo del ponte Moranti a Genova si svolgeranno 'in tempi ragionevoli, ma non sono i tempi dall'oggi al domani: una giustizia che decidesse dall'oggi al ...

Ponte Morandi - il Procuratore di Genova : 'Andremo fino in fondo - ma per indagini rigorose serve tempo' : Massimo riserbo sugli elementi delle indagini, ma anche una rassicurazione: 'Abbiamo scelto il miglior team di periti e consulenti tecnici possibile, andremo fino in fondo a questa vicenda'. A parlare,...

Procuratore Genova : senza significato ok abbattimento da Procura : Roma, 20 ago., askanews, - 'Ho letto in un articolo, suggestivo che però non vuol dire assolutamente nulla, che i pm abbatteranno le parti del ponte non crollate: non ha nessun significato, la Procura ...

Procuratore Genova : non cerchiamo vittime sacrificali : Roma, 20 ago., askanews, - Nelle indagini sul crollo del ponte Morandi a Genova c'è 'l'esigenza di dare risposte a una domanda di giustizia che viene da chi ha perso i suoi cari o ha avuto danni ...

Procuratore Genova : nessun indagato né novità sicurezza pubblica : Roma, 20 ago., askanews, - 'Non ci sono indagati, non do informazioni sul contenuto delle indagini ma sulle possibili rilevanze esterne, che interessano la comunità, come il problema della sicurezza ...

Genova - il Procuratore Cozzi : "Lo Stato<br> ha abdicato al controllo" : Francesco Cozzi, procuratore capo di Genova, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha espresso la sua opinione su quanto avvenuto prima e dopo il crollo del ponte Morandi e la sua opinione non è di certo una qualunque, visto che è il titolare dell'indagine in corso su questa terribile tragedia che ha colpito il capoluogo ligure e un po' tutta l'Italia.In particolare, c'è un passaggio molto significativo dell'intervista in ...

Il Procuratore di Genova : «Lo Stato ha abdicato alla funzione di controllo» : Francesco Cozzi: «La sicurezza non può andare ai privati. Stiamo indagando sulle responsabilità di una tragedia immensa»

Crollo ponte Genova - Procuratore : lo Stato ha abdicato alla funzione di controllo : “Premesso che l’indagine e’ in una fase preliminare ed esiste comunque un segreto istruttorio, posso tuttavia fare un ragionamento piu’ generale: io ho qualche difficolta’ ad accettare l’idea che il tema della sicurezza pubblica stradale sia rimesso nelle mani dei privati. La filosofia del nostro sistema vede oggi uno Stato espropriato dei suoi poteri, una sorta di proprietario assenteista che ha abdicato al ...

Genova - ponte Morandi - Procuratore : black out nelle videoregistrazioni nel momento del crollo : “Ci sono stati dei problemi nelle videoregistrazioni della società Autostrade. Non posso dire che ci siano materiali di grande rilevanza o utilità. Il maltempo incideva sulla cattiva qualità delle immagini. La mancanza delle immagini vera e propria o l’interruzione delle immagini è dovuta, a quanto è dato di capire, a sconnessioni sulla rete dovuta al fenomeno sismico, al crollo insomma. In poche parole, un black out“: lo ha ...