In un nuovo reality show | i polacchi giocheranno a fare i rifugiati

"Torna da dove sei venuto" - il nuovo reality polacco sui migranti che fa discutere : Campi profughi, trattative con i trafficanti, paura. Questi gli ingredienti principali di un reality show che andrà in onda in autunno in Polonia. A presentare il controverso reality - dal titolo "Torna da dove sei venuto" è Tvn, la più importante emittente privata polacca e una delle poche rimaste ancora indipendenti dal governo di ultradestra che, come in Ungheria, controlla buona parte dei media radiotelevisivi del Paese. I sei "rifugiati" ...

Francesco Monte - pronto per un nuovo reality? : L'Isola dei Famosi è stata per lui una croce. Il caso Cannagate lo ha portato all'abbandono del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Oggi però Francesco Monte si sente pronto ad affrontare una nuova avventura televisiva e lo rivela a Uomini e Donne Magazine. Il mio reality non l’ho fatto e vorrei portare a termine un’esperienza simile. Mi piacerebbe vedere come può reagire Francesco a trent’anni in una circostanza così, facendo un ...

La Talpa torna in tv? Il reality della Perego vedrà di nuovo la luce? : Paola Perego infiamma il web con una foto postata sui social de La Talpa. Il 29 giugno la conduttrice del nuovo programma di Rai 1, Non Disturbare ha postato sul suo profilo Instagram un sua foto con il logo de La Talpa, reality cult degli anni Ottanta di cui lei era la conduttrice chiedendo agli internauti: In tantissimi mi avete chiesto se ci sarà nuova edizione de “LA Talpa” In quanti di voi la vorrebbero? Paola #PaolaPerego #LaTalpa La ...