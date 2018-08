Il ponte Morandi scricchiola ancora I pm | pronti ad abbattimento

Stralli del ponte Morandi evidenziavano 'trend lento degrado' : Roma, 20 ago., askanews, - Gli Stralli 9 e 10 del ponte Morandi erano in uno stato di conservazione 'discreto'; tuttavia si evidenziava un 'trend di lento degrado' dei cavi costituenti gli Stralli, ...

Genova - il momento del crollo del ponte Morandi in un nuovo video : Genova, il momento del crollo del ponte Morandi in un nuovo video Le immagini acquisite dalla Guardia di Finanza provengono dalle telecamere di un centro di raccolta rifiuti e mostrano i momenti in cui il viadotto ha ceduto. Dopo gli scricchiolii uditi nella zona del moncone, la Procura si dice pronta ad autorizzare ...

Stralli ponte Morandi evidenziavano trend lento degrado : Roma, 20 ago., askanews, - Gli Stralli 9 e 10 del ponte Morandi erano in uno stato di conservazione 'discreto'; tuttavia si evidenziava un 'trend di lento degrado' dei cavi costituenti gli Stralli, ...

ponte Morandi - Moscovici : "Ue a fianco dell'Italia - ma niente deroghe alle regole" : La Commissione europea ha sempre aiutato l'Italia, nei limiti del possibile e nei limiti delle regole comunitarie. Continuerà a farlo anche stavolta, anche dopo la tragedia di Genova, ma senza deroghe ...

Genova - perché il ponte Morandi è crollato : le ipotesi tecniche : La rottura di uno strallo, il cedimento di una campata del viadotto, la corrosione... Una serie di concause all'origine della tragedia

ponte Morandi - il momento del crollo del viadotto ripreso dalle telecamere di sicurezza. Il nuovo video : La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video, dalle telecamere di sicurezza, del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto, a Genova, sulla A10. Nel filmato si vedono le auto passare sul viadotto e, a un certo punto, il collasso della strada. L'articolo Ponte Morandi, il momento del crollo del viadotto ripreso dalle telecamere di sicurezza. Il nuovo video proviene da Il Fatto Quotidiano.

Genova. ponte Morandi : Autostrade riceve lettera di contestazione del Ministero : Il Governo legastellato passa ai fatti e avvia la procedura di revoca della concessione. A confermarlo i diretti interessati. La

Scricchiola un moncone del ponte Morandi : l'allarme lanciato dai cittadini : Interrotte le operazioni di recupero degli oggetti personali nelle case degli sfollati. Perché il Ponte Morandi a Genova è...

ponte Morandi - Pd : ‘Nel 2008 Salvini votò Salva Benetton’. Il ministro : ‘Sì - è vero’ Poi : ‘Non mi ricordo cosa facevo allora’ : A ricordarlo al diretto interessato è stata Debora Serracchiani: “Nel 2008 Matteo Salvini votò a favore del cosiddetto ‘Salva Benetton‘, che diede al gruppo le concessioni molto vantaggiose per Autostrade. Governava con Berlusconi. Ora non se lo ricorda più? Meglio rinfrescargli la memoria”, ha scritto domenica sera in un tweet la deputata del Partito Democratico, che riporta lo screenshot della votazione per la ...

Esiste davvero un secondo ponte Morandi in Sicilia - ma resterà chiuso al traffico fino al 2021 : Esiste un altro viadotto Morandi, si trova ad Agrigento in Sicilia. Alcune immagini diffuse in Rete - soprattutto su Facebook - fanno pensare che la tragedia di Genova potrebbe ripetersi, mentre chi di dovere se ne resterebbe con le mani in mano. In realtà le cose non stanno esattamente così, anche se il ponte è davvero in cattive condizioni.Continua a leggere