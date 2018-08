Genoa | buone notizie dall’infermeria per Ballardini

sportfair

(Di lunedì 20 agosto 2018)che può sorridere per quanto concerne i calciatori acciaccati, importante rientro per misterIlritrova Medeiros. L’esterno mancino che nella passata stagione si è messo in luce sotto la guida di, torna a disposizione del tecnico dopo un fastidioso infortunio. La società ha comunicato che Medeiros sarà a disposizione del tecnico e punta alla convocazione per il prossimo weekend, quando ilesordirà dopo il rinvio dell’incontro col Milan.L'articolodall’infermeria perSPORTFAIR.