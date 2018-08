Pokémon Let' s Go Pikachu Eevee si mostra in alcune brevi clip di gameplay

Pokemon : Let's Go Pikachu/Eevee si mostra in un nuovo interessante trailer : Pokemon: Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee ritorna a mostrarsi in un nuovo interessante trailer, il quale ci riporta nella regione di Kanto, riporta VG247, per la gioia di tutti i nostalgici.Come possiamo vedere in questo filmato possiamo ammirare la bellezza del nuovo impianto grafico della serie offerto da Nintendo Switch. Come saprete il gioco altro non è che un remake di Pokémon Giallo, per cui possiamo ammirare la regione di Kanto con le ...

Le Mega Evoluzioni torneranno in Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! : Pokemon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! per Nintendo Switch sono stati ufficialmente annunciati nel mese di febbraio e, da allora, abbiamo già avuto modo di scoprire alcune delle caratteristiche dei due giochi. Di recente, ad esempio, abbiamo dato un'occhiata alla regione di Kanto, il mondo di gioco presente nei titoli.Ora, grazie alla segnalazione di Dualshockers, apprendiamo che in Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! faranno ...

Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee : diamo uno sguardo all'editor del personaggio : Nei mesi che ci separano all'uscita di Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Evee, Nintendo sta lentamente svelando alcuni elementi del gioco e se l'ultima volta il publisher aveva mostrato le personalizzazioni dei due Pokémon starter, Evee e Pikachu, oggi condivide un interessante screenshot che immortala l'editor del personaggio.Osservando l'immagine, pubblicata da Nintendo of America su Twitter e riportata in seguito da VG24/7, ...

Esploriamo il mondo di Pokemon : Let's Go - Pikachu! & Eevee! in un nuovo video : Come riporta Mynintendonews, Nintendo UK ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Pokemon: Let's Go Pikachu & Eevee! che sarà di sicuro interesse per i numerosi fan dei Pokemon.Pokemon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! per Nintendo Switch sono stati ufficialmente annunciati poco tempo fa, sono ispirati a Pokemon Yellow, originariamente uscito su Game Boy in Giappone nel 1998 e, a seconda della versione che sceglierete, inizierete ...

Pokemon : Let's Go - Pikachu! & Eevee! - un nuovo video ci fa esplorare il mondo di gioco : Nintendo UK ha caricato sul suo canale YouTube un nuovo video relativo a Pokémon: Let's Go Pikachu & Eevee! . Il filmato, visionabile poco sotto, ci permette infatti di dare una prima occhiata alla ...

Pokémon : Let's Go Pikachu/Eevee potrebbero essere compatibili coi prossimi capitoli della serie : I giochi dei Pokémon sono sempre molto attesi e adesso che è uscita da più di un anno Nintendo Switch lo sono più che mai, tanta è la curiosità degli appassionati di vedere come Game Freak e The Pokemon Company sfrutteranno il nuovo hardware di Switch.Ebbene sembra proprio che i prossimi capitoli della saga, previsti per il 2019, saranno molto più in linea con le tradizioni della serie, accostandosi di più ai classici giochi dei Pokémon che ...

Jesse e James torneranno assieme al Team Rocket in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee : In Pokémon Let's Go Pikachu & Eevee faranno ritorno due volti familiari per milioni di fan dei Pokémon, si tratta infatti degli storici antagonisti Jesse e James del Team Rocket che abbiamo sempre visto fin dalla prima serie anime dedicata al fenomeno mondiale dei mostriciattoli da catturare, riporta Gamingbolt.Vi ricordate di Jesse e James? Il Team Rocket ha sempre accompagnato le avventure di Ash Ketchum cercando in tutti i modi di ...

Pokémon Let's GO Pikachu e Eevee : ecco come potremo personalizzare i due Pokémon starter : come già sapevamo, Pikachu e Eevee saranno grandi protagonisti in Pokémon Let's GO! Eevee e Pokémon Let's GO! Pikachu, accompagnandoci costantemente nelle avventure a cui prenderemo parte nel gioco a partire dalla sua uscita, fissata per il 18 novembre 2018 in esclusiva per Nintendo Swithc.come segnala VG24/7, Nintendo Italia ha reso noto oggi che potremo addirittura personalizzare i due teneri mostriciattoli, pubblicando un'immagine sul proprio ...

Spuntano nuove informazioni su Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Pokémon : Let's Go - Eevee! : The Pokémon Company International e Nintendo hanno svelato nuovi dettagli sugli attesissimi giochi Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee!, in uscita quest'anno su Nintendo Switch.Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee! avranno entrambi una serie di Pokémon esclusivi, cioè che appaiono solo in una delle due versioni del gioco. In Pokémon: Let's Go, Pikachu! gli Allenatori potranno catturare Pokémon come Oddish, ...

Il boss di Pokémon Go parla del futuro del gioco - di Pokémon Let's Go e di altro ancora - intervista : Di recente abbiamo partecipato al Dortmund Safari Zone, il primo, grosso evento Live estivo dedicato a Pokémon Go dove non tutto è andato secondo i piani. È stata sicuramente una bella esperienza, tutto sommato, ma ancora una volta non è andato tutto per il verso giusto.Abbiamo avuto modo di parlare con John Hanke, il capo di Niantic, lo sviluppatore di Pokémon Go e di chiedergli cosa sia andato storto e cosa Niantic pensa di fare per migliorare ...