Nella quarta puntata de L’Allieva | cosa accadrà dopo il bacio tra Alice e Claudio? Trame

BinckBank Tour 2018 : capolavoro di Jasper Stuyven da finisseur Nella quarta tappa : Doveva essere volata, invece la Trek-Segafredo con il proprio capitano Jasper Stuyven è riuscita a far saltare il banco. Il belga si aggiudica la quarta tappa del BinckBank Tour 2018, partita da Blankenberge e giunta in quel di Ardooie dopo 165.5km. Una splendida azione da finisseur per il corridore 26enne, al quarto successo della carriera. Corsa che porta fortuna al belga: anche lo scorso anno si aggiudicò una tappa in terra Olandese. Resta ...

Europei - quarta medaglia azzurra : Rachik bronzo Nella maratona : Roma, 12 ago., askanews, - Arriva la quarta medaglia per gli azzurri agli Europei. Ed è un altro bronzo. La conquista Yassine Rachik, bergamasco con radici marocchine, nella maratona maschile vinta ...

Nuoto - Europei 2018 : Luca Pizzini e 4×100 mista mista sono di bronzo Nella quarta giornata : Va in archivio una quarta giornata negli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna) in cui l’Italia conquista due medaglie di bronzo, cogliendo anche alcuni pass per le finali in programma domani. Andiamo a scoprire i riscontri del day-4 nel dettaglio. 200 farfalla donne (finale) Aveva rinunciato ai 1500 stile libero l’ungherese Boglarka Kapas e la sua scelta è stata premiata vista la vittoria in questi 200 farfalla un po’ ...

LegioNella - non si arresta l’emergenza : c’è la quarta vittima a Bresso : Non si arresta l’emergenza Legionella in Lombardia: c’è una quarta vittima. Si tratta di uomo di 89 anni, di Bresso, morto ieri sera all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, dove era stato ricoverato. Lo comunica l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, esprimendo il cordoglio della Regione. “Negli ultimi due giorni – ricorda Gallera – non sono stati segnalati nuovi casi recenti ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : Alice Meloni è quarta tra le -69 kg Youth - Fabio Pizzolato chiude quinto Nella categoria 94 kg : La settima e penultima giornata di gare degli Europei Giovanili 2018 di pesistica olimpica di Milano non porta medaglie all’Italia, anche se gli azzurrini ottengono diversi piazzamenti ai piedi del podio. La prima gara della giornata vede sfidarsi le Under 15 della categoria +75 kg ed il titolo se lo aggiudica la rumena Luciana Condurache sia nello strappo con 77 kg che nello slancio con 93 kg, riuscendo ad allungare sulla turca Akalan ...