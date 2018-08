Melania soffre alla Casa Bianca | Contrasti con Trump e spesso a Ny

ilgiornale

: Melania soffre la vita alla Casa Bianca: torna spesso a Ny dai suoi amici. Contrasti con Trump anche sull'arredamen… - HuffPostItalia : Melania soffre la vita alla Casa Bianca: torna spesso a Ny dai suoi amici. Contrasti con Trump anche sull'arredamen… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Melania soffre la vita alla Casa Bianca: torna spesso a Ny dai suoi amici. Contrasti con Trump anche sull'arredamento h… - zazoomnews : Melania soffre la vita alla Casa Bianca: torna spesso a Ny dai suoi amici. Contrasti con Trump anche sullarredament… -

(Di domenica 19 agosto 2018) Ha pochi amici a Washington, mantiene un programma pubblico leggero e quando non si prende cura del figlio dodicenne Barron, ritorna a New York. Questo il profilo didipinto dal New York Times.A poco più di un anno dal suo arrivo, la first lady sembra stia ancora cercando di adeguarsi alle esigenze di una nuova vita. Così il quotidiano americano ha cercato di fare luce sulla sua misteriosa figura, attraverso numerose testimonianze che confermano alcuni tratti die svelano nuove circostanze.con DonaldSecondo il quotidiano, la first lady si reca almeno una volta al mese a New York per fare visita ad una piccolo cerchia di persone, tra cui la sorella e la sua parrucchiera. Le testimonianze raccolte confermano poi la rottura sempre più ampia trae il marito Donald: confermato che i due dormono in camere separate, anche ...